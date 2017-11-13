Команда «Молодежки ОНФ» рассказала о новых творческих проектах

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Член команды «Молодежка ОНФ», лидер молодежной профсоюзной ячейки социально-педагогического университета Ольга Сергеева рассказала участникам студенческого фестиваля о новых творческих конкурсах «Не жди перемен! Твори перемены!» и «Образ будущего страны», направленных на желание делать добрые дела безвозмездно, создание прорывных идей, формирование новых моделей в экономике и социальной сфере, свое видение развития общественных и государственных институтов на перспективу 15-20 лет.«Задача «Молодежки ОНФ» - слышать молодежь, стать местом сборки актуальных направлений, трендов, социально значимых инициатив. Собирать все важное и нужное для каждого, доводить начатые дела до конца, своими делами показать, что можно никого не ждать, не упрашивать, ни к кому не обращаться за помощью, а начать делать добрые, значимые общественные дела и сообща формировать новый образ будущего нашей страны», - пояснила Ольга Сергеева.Она рассказала, что молодежь творчески подходит и к другим конкурсам и мониторингам ОНФ и напомнила о недавно прошедшей акции на дорогах Самары «Яма, засветись» в рамках конкурса фотографии «Убитые Дороги».После презентации проектов "Молодежка ОНФ" состоялись концертные выступления участников фестиваля студенческого самодеятельного творчества университета, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ .Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ