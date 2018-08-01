Команда «Молодежки ОНФ», при проведении мониторинга безопасности детских площадок в Самаре, выявила ряд серьезных нарушений

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Представители Общероссийского народного фронта осмотрели территорию, внешний вид элементов детской площадки, а также их качество и выявили ряд серьезных нарушений.«В целом участники команды «Молодежки ОНФ» оценили состояние игровых площадок в поселке Кряж как неудовлетворительное. Из всех осмотренных только две площадки участники команды «Молодежка ОНФ» оценили как удовлетворительные», – отметил представитель команды «Молодежки ОНФ» в Самарской области Сергей Борзенков.Так, на детской площадке на улице Уральской, 42, ограждающая футбольную площадку сетка порвана. На самой детской площадке и около нее лежит много мусора. На детских качелях отсутствует спинка, есть вероятность, что при использовании качели могут упасть из-за плохой устойчивости.На территории площадки на улице Старонабережной,108, находятся кирпичи и стеклянные бутылки. Сама площадка огорожена старыми автомобильными покрышками. Из элементов детской площадки здесь активисты увидели лишь песочницу и турник.Площадка на улице Лысвенской,12, представляет реальную опасность для детей, подчеркнули общественники, поскольку через всю площадку проходят трубы с горячей и холодной водой и закреплены они некачественно. Две площадки на улице Лысвенской,2 и 22, в целом отвечают требованиям безопасности, хотя покрытие горки в одном из дворов требует ремонта.Там, где были выявлены опасные элементы детских игровых площадок, общественники разместили опознавательные таблички «Внимание! Будьте осторожны».Акция «Молодежки ОНФ» продлится до конца августа. Информацию о выявленных площадках участники рейда совместно с уполномоченным по правам по правам ребенка в Самарской области направят в органы власти для устранения опасных участков.«После завершения мониторинга детских площадок участники команды «Молодежки ОНФ» проведут уборку и расчистку площадок на улице Уральской,42, и улице Старонабережной,108, от мусора, кирпичей и стекла», – подчеркнул Борзенков, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ