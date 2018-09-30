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Новости /  Общество /  Социум  

Команда "Кванториум-63 регион" из Тольятти прошла в финал международных соревнований "Кванториада"

30 сентября 2018 21:16
282
В отборе участвовали 394 команды из 63 регионов России и 7 стран мира.
Команда "Кванториум-63 регион" из Тольятти прошла в финал международных соревнований "Кванториада", передает KvantoriumT.

В отборе участвовали 394 команды из 63 регионов России и 7 стран мира.

Финал пройдет 1-5 декабря в Москве в "Манеже". 
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Комментарии



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