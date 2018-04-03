Команда КВН «Волжане-СамГТУ» вышла в 1/4 финала Премьер-лиги Международного Союза КВН

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2 апреля в г. Москва в ММЦ «Планета КВН» прошла игра 1/8 финала Премьер-лиги МС КВН. В игре приняли участие команды:«Волжане-СамГТУ» – г. Самара,«Громокошки» – г. Липецк,«Казань» – г. Казань,«Центр культуры» – г. Луганск,«Система зажигания» – г. Елабуга,«Ин-Яз» – г. Минск,«Рязанский проспект» – г. Москва«Девичья сборная» – г. Челябинск.По итогу игры три победившие команды проходят в следующий этап сезона напрямую, а еще три команды остаются в режиме ожидания до конца всех игр этапа 1/8 Премьер-лиги МС КВН.Победителями игры стали: команда «Волжане-СамГТУ», команда «Казань» и команда «Система зажигания».Премьер-лига КВН – одна из главных лиг международного союза КВН открыта в 2003 году. Эфиры игр проходят на Первом канале. Ведущий – Александр Масляков. Чемпион лиги получает право автоматического участия в играх Высшей лиги следующего сезона, сообщает пресс-служба облправительства.