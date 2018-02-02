Колонии Самарской области снабжают сами себя свининой, яйцами, мясом кур, сливочным маслом, молоком

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Свиней насчитывается около двух тысяч, крупного рогатого скота - 114, птиц - свыше 3500.Колонии снабжают себя свининой, яйцами, мясом кур, сливочным маслом, молоком. За животными ухаживают осужденные. Им начисляется заработная плата. Ветеринарный контроль осуществляют соответствующие специалисты уголовно-исполнительной системы.- Развивая животноводство в исправительных учреждениях, - говорит начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, - мы решаем сразу две задачи. Во-первых, за счет собственного производства обеспечиваем колонии и следственные изоляторы мясом, молоком, сливочным маслом, яйцом. Во-вторых, предоставляем осужденным возможность зарабатывать деньги.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области