Коллектив ЦСКА/Самара почтил память ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова

101

Концерт-реквием памяти погибших артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, погибших 25 декабря 2016 года, прошел в пятницу в окружном Доме офицеров Самарского гарнизона.Места в зале заняли военнослужащие, представители благотворительных организаций и, конечно, юные патриоты - кадеты, школьники и юнармейцы ЦСКА/Самара.Программу открыл хор Государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки». Под песню-реквием «Из синего неба» на экране сменяли друг друга фотографии артистов ансамбля им. А.В. Александрова.Со сцены ОДО весь вечер звучали песни из репертуара "александровцев". Своими воспоминаниями поделились те, кто в разные годы встречался и сотрудничал с прославленным коллективом, а таких в Самаре оказалось немало.За многолетнюю творческую деятельность репертуар ансамбля Александрова составил более двух тысяч вокальных, музыкальных и хореографических произведений. Восхищает многогранность их таланта и разножанровость программы: от классики и народных песен и танцев до кавер-версии отечественных и зарубежных современных музыкальных произведений.Ансамбль Александрова проехал с концертами по всей России, побывал с гастролями более чем в 70-ти странах Европы, Азии, Африки и Америки, и везде их выступления пользовались успехом. Не забудут коллектив и самарцы, которые вместе со всей страной близко к сердцу приняли трагедию над Черным морем.Все средства от благотворительного концерта будут перечислены на расчетный счёт ансамбля им. Александрова для семей погибших артистов.