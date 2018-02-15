Количество желающих получить права в России резко уменьшилось

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Меньше всего желающих получать права категории С и D. Так, 2016 году было выдано 124,6 тысячи прав категории С, а в 2017 – только 106,4 тысячи прав. Прав категории D было выдано в 2016 году 42,3 тысячи, а в 2017 году - 37,9 тысяч.При этом количество автомобилей в стране увеличилось на 4,5%. Если в 2016 году их было зарегистрировано 57,1 млн, то в 2017 – 59,7 млн.