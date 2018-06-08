Количество россиян, отмечающих маленькие зарплаты и низкий уровень жизни в стране, уменьшилось в два раза

За год доля респондентов, отметивших эту проблему, снизилась с 26 до 14%. По данным опроса, здравоохранение по-прежнему остается в числе наиболее актуальных проблем России, за нее проголосовали более четверти респондентов (28%). Далее в списке проблемных тем россияне назвали систему образования, таких оказалось 23% респондентов. 21% опрошенных недовольны состоянием экономики в целом. Социальная политика стала беспокоить россиян больше, чем в начале года — 15 против 10%.Россияне стали меньше беспокоиться размером пенсий — 11% против 20% ранее. С 18 до 12% снизилась доля респондентов, отметивших проблему безработицы. Замыкает список тема инфляции, ее называют в числе проблем 3% опрошенных против 10% год назад.Опрос проводился 22–24 мая среди 3 тыс. респондентов.