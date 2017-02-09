Количество пользователей Самарской области на портале государственных услуг перевалило за миллион
9 февраля 2017 12:35
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Согласно статистике, приведенной Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, количество жителей Самарской области, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), дающей возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме, превысило 1 миллион. Это 38,3% населения региона. Причем за первый месяц 2017 года рост этого показателя составил около 2 %. Связано это в том числе с тем, что январе проходила кампания по записи детей в первые классы общеобразовательных заведений - впервые с использованием ЕСИА.
ЕСИА — информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.
Для того чтобы получить учетную запись в ЕСИА и соответственно начать пользоваться порталом госуслуг необходимо:
Шаг 1: Заполнить профиль пользователя на портале госуслуг (указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность). Дождаться уведомления о результатах проверки.
Шаг 2 Подтвердить личность одним из способов:
обратиться в Центры обслуживания (МФЦ, отделения Почты РФ, Пенсионного фонда, банки);
получить код подтверждения личности по почте;
воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью.
Также возможна регистрация пользователя при личном обращении в МФЦ - в этом случае будет сразу создана Подтвержденная учетная запись.
Планируется, что в 2017 году в Самарской области через использование ЕСИА будут переведены такие услуги как доступ к школьным электронным дневникам, электронная запись к врачу и др.
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