Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово возросло до 37 человек

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«Общее количество погибших составляет 37 человек», — цитирует ТАСС представителя оперативного штаба. Ранее власти сообщали о 12 погибших и 69 пропавших без вести. Среди пропавших без вести — 40 детей.Количество пострадавших, по данным оперативного штаба, составляет 43 человека.По данным спасателей, 13 тел погибших были обнаружены в одном из кинозалов. Около 23:00 мск спасательные службы сообщили, что открытое горение в торговом центре ликвидировано. И.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев рассказал, что в больницах находятся 36 пострадавших при пожаре, двое из них — в тяжелом состоянии. «Это ребенок в многопрофильной больнице и взрослый в третьей городской. Травмы — падение с высоты, черепно-мозговая травма, внутренний кровоподтек. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сказал чиновник.По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, пожар начался по вине подростков. «Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох», — сказал он.В то же время источник РБК в Центральном региональном центре МЧС назвал другую предварительную версию: причиной возгорания стало короткое замыкание в механизме детского аттракциона. Эту информацию подтвердил еще один источник, знакомый с материалами расследования. Версия о неосторожном обращении с огнем подростков также фигурирует в материалах расследования. «О том, что торговый центр является местом сбора местных подростков, следователям рассказали в ходе допроса сотрудники центра», — рассказал источник РБК в Центральном региональном центре МЧС.