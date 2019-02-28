Количество интернет-устройств, зарегистрированных в региональной сети, увеличилось более чем в 10 раз
28 февраля 2019 20:04
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Цель этого проекта — обеспечить быстрым Интернетом малые населенные пункты губернии с численностью жителей от 250 до 500 человек. Уже построено более 1000 километров ВОЛС. В каждом населенном пункте, куда приходит оптика, "Ростелеком" устанавливает железобетонную опору и монтирует точку доступа Wi-Fi , обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. При этом услуги доступа в Интернет для пользователей бесплатны.
В результате реализации проекта возможность пользоваться информационными ресурсами получили свыше 80 тысяч человек из 18 районов. Только в прошлом году количество устройств, зарегистрированных в сети по программе УЦН в Самарской области, увеличилось более чем в 10 раз. Совокупный трафик сельчан за минувший год вырос в два раза и составил 15 Тб. В общей сложности в рамках программы до конца 2019 года точками доступа в Интернет будут обеспечены более 200 малых населенных пунктов губернии.
Возможность подключить скоростной Интернет уже получили 154 лечебно-профилактических учреждения в 25 районах и пяти городах губернии. Сельские врачи теперь могут пользоваться возможностями телемедицины: проводить онлайн-консилиумы, передавать большие объемы информации в цифровом виде, работать с медицинскими информационными системами.
"Доступ в сеть обеспечен и учебным заведениям губернии, — говорит Владимир Басков. — Школы подключены к широкополосному Интернету в рамках проекта "Создание корпоративной региональной образовательной сети связи государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Самарской области". Эта работа продолжается, а населенных пунктов, куда еще не пришел высокоскоростной Интернет, на карте губернии остается все меньше".
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