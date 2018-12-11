Кого в СО проверит госземнадзор

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В список плановых проверок Управления Росреестра по Самарской области в части соблюдения земельного законодательства вошли 7 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 7 органов местного самоуправления и 1848 граждан. «План проверок в отношении юридических лиц формируется на базе риск-ориентированного подхода, который позволяет сосредоточить внимание на потенциальных нарушителях земельного законодательства, - говорит начальник отдела земельного надзора Управления Росреестра по Самарской области Юлия Голицына. – Основой для формирования плана проверок граждан являются результаты ранее проведенных административных обследований и анализ рассмотренных обращений»В числе организаций, которых проверят в следующем году, значатся ООО «Большечерниговский комбикормовый завод», Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Самарской области, ЗАО «Волгатрансстрой» и ОАО «Корпорация развития Самарской области». Кроме того, надзорный орган проверит деятельность органов местногосамоуправления в Большеглушицком, Алексеевском, Богатовском, Красноармейском, Нефтегорском и Борском районах.По информации Управления Росреестра, наиболее частые нарушения земельного законодательства в Самарской области связаны с самовольным занятием, нецелевым использованием или неиспользованием земельного участка. За 9 месяцев 2018 года по этим нарушениям Управлением Росреестра на основании протоколов об административных правонарушениях было наложеноштрафов на сумму около 16,9 млн рублей. Из них 9 млн рублей будут взыскиваться с нарушителей судебными приставами.Наряду с проверками государственного земельного надзора в Самарской области действует и муниципальный земельный контроль, который формирует свой отдельный план проверок. Отметим, что институт муниципального земельного контроля развивается, и с каждым годом становится все более эффективным. Так, в этом году от муниципального земельного контроля в Управление Росреестра поступило на 11,5% больше материалов о нарушении земельного законодательства, чем за аналогичный период 2017 года, передает пресс-служба Росреестра СО.