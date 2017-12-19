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Когда и где можно будет бесплатно покататься с больших деревянных горок в Самаре

19 декабря 2017 20:54
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В Самаре начали устанавливать большие деревянные горки. Как правило, катание на них — платное, но в эти новогодние праздники будут выделены несколько дней, когда прокатиться можно будет совершенно бесплатно, сообщает progorodsamara.ru.

Горка на площади Куйбышева будет бесплатной в рабочие дни, а также 31 декабря, 1-3 и 7 января. В остальные дни — 150 рублей за день со своим тюбингом (ватрушкой). Тюбинг на прокат будет стоить 300 рублей за 1 час.

Еще одна горка на площади ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе, будет бесплатна в будни с 13:00 до 15:00 со своим тюбингом. После 15:00 и до 21:00 покататься с горки можно будет за 100 рублей. В выходные с 10:00 до 21:00 — также 100 рублей. Время катания — 1,5 часа со своим тюбингом. В праздничные дни: 31 декабря, 1 и 7 января - горка будет бесплатная с 13:00 до 15:00 (со своим тюбингом). 
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