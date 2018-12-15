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Новости /  Общество /  Социум  

Кнопочные смартфоны почти исчезнут в России к 2022 году

15 декабря 2018 17:12
169
Количество пользователей, подключённых к Интернету, наоборот, увеличится.
Кнопочные смартфоны почти исчезнут в России к 2022 году. Об этом сообщили РБК исследователи Cisco, передает life.ru.

По мнению аналитиков, в период с 2017 по 2020 год их доля рынка снизится с 10 до 0,4%. Показатель сокращается по мере того, как уходит поколение, не пользующееся Интернетом.

Российские ретейлеры также сообщают о снижении спроса на кнопочные телефоны. При этом бренды пытаются оживить индустрию. К примеру, Nokia готовит кнопочный телефон с поддержкой LTE, некоторое время назад он появился в базе данных TENAA. А недавно компания представила Nokia 106, который живёт без подзарядки почти месяц.

Также в Cisco ожидают увеличения количества пользователей Интернета среди россиян. Они прогнозируют, что к 2022 году к Сети будут подключены 69% жителей страны, у каждого будет по шесть устройств с поддержкой Интернета — смартфонов, планшетов, умных телевизоров и прочего. 
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Комментарии



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