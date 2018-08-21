Клуб болельщиков ФК "КС" и "Радио-Самара-Максимум" приглашают всех рыболовов-любителей на X турнир по рыбной ловле

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Турнир будет проходить с 8 по 9 сентября 2018 года (турнир ночной, начало – в 17:00 (8 сентября), окончание – в 12:00 (9 сентября)) на пруду "Мартыниха", Пестравский район, село Майское. В нем примут участие ветераны и болельщики команды "Крылья Советов".Заявки присылайте до 6 сентября 2018 года (включительно) на e-mail: v.zimnukov@ks-samara.com или ВКонтакте (участие в турнире только по предварительной регистрации). В заявке нужно указать Ф.И.О. и телефон участника (капитана команды, которая состоит из двух человек), а также Ф.И.О. второго участника. Возраст участников – от 18 лет.Регламент и подробности проведения турнира в группе ВКонтакте.Номинации соревнований: "Самый крупная РЫБА ", "ТРИАДА", "Самый крупный УЛОВ" (личный зачет), "Самый крупный УЛОВ" (командный зачет).Стоимость участия – 1000 р с одного участника.Контактные телефоны: +79022923335, +79033033270.Адрес проведения турнира: Самарская область, Пестравский район, село Майское (он же совхоз Майский), деревня Крюково (5-е отделение с-за Майский). Пруд – Мартыниха.Пруд был зарыблен карпом весной 2018 года.Ловится карп, карась, лещ, щука, сом, окунь, "бель".Организаторы турнира: клуб болельщиков ФК "Крылья Советов" и "Радио-Самара-Максимум", передает пресс-служба ФК "КС".