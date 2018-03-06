Клуб «Треугольник» приглашает на обсуждение моноспектакля «Родимое пятно» по одноимённой пьесе Николая Коляды

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Зрители познакомятся с творчеством талантливой актрисы Нины Сапугольцевой. В 2016 году она закончила Самарский государственный институт культуры по специальности «Актёр театра и кино», где училась на курсе Виктора Гончарова.Сейчас Сапугольцева – актриса Екатеринбургского городского театрального центра «Волхонка». Там она сыграла в спектаклях «Зойкина квартира», «Сильвия» «Ужин дураков», «Бог Резни».Моноспектакль «Родимое пятно» стал дипломантом III Международного молодёжного фестиваля спектаклей малых форм (2015) в номинации «Студенческий театр», а также лауреатом VI открытого международного фестиваля любительских театров малых и средних городов России «ВАШ ВЫХОД» (2015).Пьеса «Родимое пятно» была создана в 1995 году и вошла в цикл «Хрущевка». Он посвящен людям, пережившим период перестройки. Они потеряли ориентиры, веру в государство и в людей в целом. Герои стремятся реабилитироваться, но автор бросает их в такие обстоятельства, где это становится невозможным. Героиня пьесы тщетно пытается выстроить иллюзию счастливой жизни, забывая о действительности и насущных проблемах. Чем дальше она уходит от них, тем быстрее приближается к полной безысходности.Ведущий вечера – доцент кафедры актёрского искусства театрального факультета Самарского государственного института культуры Виктор Гончаров, сообщает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».