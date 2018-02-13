Клуб «Треугольник» приглашает любителей кинематографа на фестиваль «Сделано здесь»

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Рубрика «Сделано здесь» знакомит зрителей с творчеством профессиональных и любительских, детских и взрослых киностудий и творческих объединений нашего города, способствует обмену опытом между киностудиями Самары и других городов, даёт возможностьзрителям увидеть картины самарских режиссеров. Проект объединяет разные жанры: короткометражные фильмы, анимацию, видеоарт, документальное кино. С 4 декабря по 31 января 2017 года «Треугольник» принимал заявки на показ игровых и документальных фильмов в рамках рубрики «Сделано здесь». Из присланных материалов была сформирована двухдневная программа показов.Экспертами и помощниками в подготовке программы выступили:- Андрей Волков – генеральный директор ПАО «Самара-ГИС»;- Сергей Александров – кинодокументалист, телеоператор ТРК «Губерния», член Гильдии неигрового кино и ТВ, лауреат Губернской премии в области культуры и искусства, призёр отечественных и международных кинофестивалей;- Алексей Краснов – директор видеостудии «Д-Арт Профи»;- Светлана Кочергина – режиссёр, арт-директор видеостудии «Д-Арт Профи».Авторы фильмов представят свои работы, а затем пройдет обсуждение с участием экспертов и зрителей.1. «Коллектор» - 2017, короткометражный, драма, комедия - 14.5 мин.2. Музыкальное видео Саши Klepa (Александр Шихов) «Рядом» - 4,5 мин3. «Евграфов. Жизнь за кадром» (фрагмент) - 2017, документальный, биография - 11.0 мин.1. «Чат» (фрагмент) - 2017, короткометражный, драма, комедия, приключения - 20 мин. Творческое объединение"Чёрный Пластилин".2. музыкальное видео Борис Грим и группа «Братья Грим» - «Самара» - 2017, 4.5 мин. Киностудия «Три товарища».3. «Все остальные вещи» - 2016, короткометражный фильм, драма - 24 мин. Киностудия "Три товарища".