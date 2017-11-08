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Новости /  Общество /  Социум  

Клиенты ССК оценят работу компании с помощью онлайн-опроса

8 ноября 2017 15:20
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Потребителями компании являются более 740 тысяч организаций и жителей региона.
Чтобы узнать, как жители Самарской области оценивают работу компании, на официальном сайте АО «ССК» во вкладке «Потребителям» был запущен онлайн-опрос. Он дает возможность клиентам компании оценить ее работу по трем направлениям: организация обслуживания клиентов, технологическое присоединение и передача электроэнергии.

В каждой из категорий потребитель может поставить оценку предоставлению той или иной услуги – от «неудовлетворительно» до
«хорошо». В конце опроса потребителям предлагается оставить свои пожелания компании в свободной форме.

Для непосредственного обслуживания клиентов АО «ССК» в каждом из более чем 30 участков электрических сетей компании, расположенных на всей территории Самарской области, открыты пункты обслуживания потребителей. Наиболее значимые из них работают в крупнейших городах губернии – Самаре, Тольятти и Сызрани. В головной офис компании, расположенный в областной столице по адресу: ул. Гагарина, 22, приходят больше всего потребителей АО «ССК»: ежедневно в семь информационных окон самарского Центра обслуживания потребителей по различным вопросам обращаются более 250 заявителей. Именно поэтому здесь и стартовал конкурс «Лучший сотрудник Центра обслуживания потребителей».

Он будет проходить в течение ноября 2017 года в форме голосования. Однако, в отличие от онлайн-опроса на сайте ОА «ССК», конкурс позволит оценить работу конкретного сотрудника компании. Самого профессионального, вежливого и тактичного специалиста ЦОП выберут сами граждане, лично обратившиеся в самарский ЦОП.

Результаты онлайн-опроса и голосования за лучшего сотрудника ЦОП лягут в основу анализа качества работы АО «ССК» и помогут усовершенствовать работу компании, сообщает пресс-служба ССК. 
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Комментарии



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