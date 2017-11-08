Клиенты СКС оценят работу компании с помощью онлайн-опроса

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В каждой из категорий потребитель может поставить оценку предоставлению той или иной услуги – от «неудовлетворительно» до«хорошо». В конце опроса потребителям предлагается оставить свои пожелания компании в свободной форме.Для непосредственного обслуживания клиентов АО «ССК» в каждом из более чем 30 участков электрических сетей компании,расположенных на всей территории Самарской области, открыты пункты обслуживания потребителей. Наиболее значимые из них работают в крупнейших городах губернии – Самаре, Тольятти и Сызрани. В головной офис компании, расположенный в областной столице по адресу: ул. Гагарина, 22, приходят больше всего потребителей АО «ССК»: ежедневно в семь информационных окон самарского ЦОП по различным вопросам обращаются более 250 заявителей. Именно поэтому здесь и стартовал конкурс «Лучший сотрудник Центра обслуживания потребителей».Он будет проходить в течение ноября 2017 года в форме голосования. Однако, в отличие от онлайн-опроса на сайте ОА «ССК», конкурс позволит оценить работу конкретного сотрудника компании. Самого профессионального, вежливого и тактичного специалиста ЦОП выберут сами граждане, лично обратившиеся в самарский ЦОП.Результаты онлайн-опроса и голосования за лучшего сотрудника ЦОП лягут в основу анализа качества работы АО «ССК» и помогутусовершенствовать работу компании, сообщает пресс-служба СКС.