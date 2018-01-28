Кит бросился на женщину — причина такого поступка тронула её сердце
28 января 2018 21:18
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Поездка на остров имела научный характер, во время которой проводились документальные съёмки. В команде Нэн была специальная съёмочная группа, снимавшая её погружение с горбатыми китами. К счастью, когда произошло то, чего никто не мог ожидать, эта группа находилась поблизости.
Одно из гигантских существ подплыло к Нэн и начало толкать её в воде.
«Он не переставал прикасаться ко мне», — рассказала Нэн в интервью «The Dodo». «Я несколько раз пыталась отплыть от кита, но он не отставал от меня. В конце концов он вытолкнул меня из воды своим плавником. Он все время смотрел на меня, а я не могла понять, что он пытался мне сказать».
Нэн не на шутку испугалась, подумав что кит может иметь плохие намерения.
«Тогда я подумала, что съемочная группа закончит съемку моей смертью», — сказала она. «Достаточно одного удара его хвоста, чтобы сломать в вашем теле все кости».
Но оказалось, что кит вовсе не собирался причинять драйверу вред. Когда Нэн посмотрела вверх, она увидела плавающую вокруг них тигровую акулу.
Своими действиями кит пытался защитить человека от нападения акулы.
«Я была абсолютно уверена в том, что умру», — написала Нэн на Facebook.
Кит подцепил Нэн плавником и поплыл к лодке. Когда гигантское существо приблизилось к ней достаточно близко, Нэн смогла запрыгнуть в неё.
«Я просто закрыла лицо руками и расплакалась», — рассказывает она. «Я не знаю, были ли это слезы радости, что я осталась жива, или я плакала от того, что испытала самое невероятное потрясение за всю свою жизнь».
Киты известны своим альтруизмом, и существует несколько задокументированных случаев, когда горбатые киты спасали других животных в океане. Но это первый зарегистрированный случай, когда кит спас человека.
«Несмотря на то, что мне было безумно страшно, я рада, что это произошло со мной», — сказала Нэн. «Невероятно, что кит подверг себя опасности, чтобы защитить меня».
Фото: Nan Daeschler Hauser/Facebook
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