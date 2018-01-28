Я нашел ошибку
Главные новости: 
Прощание пройдет в понедельник, 29 января, в 11:00 по адресу ул. Осипенко, д. 142, кв. 56.
Ушел из жизни солист Самарского академического театра оперы и балета ветеран сцены Владимир Афанасьев
Это первый зарегистрированный случай, когда кит спас человека.
Кит бросился на женщину — причина такого поступка тронула её сердце
Деньги получат популярные блогеры, чьи ролики полезны и несут позитивные сообщения.
Чтобы восстановить репутацию YouTube выделит $5 млн на добрые видео
Как рассчитывает Гейтс, новая корова будет давать не меньше молока, чем обычная корова в Европе, но зато будет лучше переносить жару.
Билл Гейтс пожертвовал $40 млн на создание идеальной коровы
В Самарской области ожидается похолодание и порывистый ветер
В Самарской области ожидается похолодание и порывистый ветер
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
В Самаре в квартире дома на улице Победы горели домашние вещи
Совместно с Юлией Макушиной, за работу над картиной Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».
Самарский художник Сергей Февралев получил премию «Золотой орёл» за «Анну Каренину»
Младенец госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
В Якутии пьяный мужчина выбросил 10-месячного ребенка из окна второго этажа
сегодня  Понедельник, 29 января, 03:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -20 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/01:
USD 55.83
-0.1
EUR 69.61
0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Кит бросился на женщину — причина такого поступка тронула её сердце

28 января 2018 21:18
600
Это первый зарегистрированный случай, когда кит спас человека.
Как пишет портал «The Dodo», Нэн Хаузер занимается исследованием китов и дайвингом с ними на протяжении уже 28 лет, но никогда не сталкивался с ситуацией, которая произошла с ней на острове Кука в южной части Тихого океана, сообщает Newsner .

Поездка на остров имела научный характер, во время которой проводились документальные съёмки. В команде Нэн была специальная съёмочная группа, снимавшая её погружение с горбатыми китами. К счастью, когда произошло то, чего никто не мог ожидать, эта группа находилась поблизости.

Одно из гигантских существ подплыло к Нэн и начало толкать её в воде.

«Он не переставал прикасаться ко мне», — рассказала Нэн в интервью «The Dodo». «Я несколько раз пыталась отплыть от кита, но он не отставал от меня. В конце концов он вытолкнул меня из воды своим плавником. Он все время смотрел на меня, а я не могла понять, что он пытался мне сказать».

Нэн не на шутку испугалась, подумав что кит может иметь плохие намерения.

«Тогда я подумала, что съемочная группа закончит съемку моей смертью», — сказала она. «Достаточно одного удара его хвоста, чтобы сломать в вашем теле все кости».

Но оказалось, что кит вовсе не собирался причинять драйверу вред. Когда Нэн посмотрела вверх, она увидела плавающую вокруг них тигровую акулу.

Своими действиями кит пытался защитить человека от нападения акулы.

«Я была абсолютно уверена в том, что умру», — написала Нэн на Facebook.

Кит подцепил Нэн плавником и поплыл к лодке. Когда гигантское существо приблизилось к ней достаточно близко, Нэн смогла запрыгнуть в неё.

«Я просто закрыла лицо руками и расплакалась», — рассказывает она. «Я не знаю, были ли это слезы радости, что я осталась жива, или я плакала от того, что испытала самое невероятное потрясение за всю свою жизнь».

Киты известны своим альтруизмом, и существует несколько задокументированных случаев, когда горбатые киты спасали других животных в океане. Но это первый зарегистрированный случай, когда кит спас человека.

«Несмотря на то, что мне было безумно страшно, я рада, что это произошло со мной», — сказала Нэн. «Невероятно, что кит подверг себя опасности, чтобы защитить меня». 


Фото: Nan Daeschler Hauser/Facebook
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
28 января 2018  21:49
Прощание пройдет в понедельник, 29 января, в 11:00 по адресу ул. Осипенко, д. 142, кв. 56.
Ушел из жизни солист Самарского академического театра оперы и балета ветеран сцены Владимир Афанасьев
Прощание пройдет в понедельник, 29 января, в 11:00 по адресу ул. Осипенко, д. 142, кв. 56.   Социум
852
28 января 2018  21:18
Это первый зарегистрированный случай, когда кит спас человека.
Кит бросился на женщину — причина такого поступка тронула её сердце
Это первый зарегистрированный случай, когда кит спас человека.  Социум
598
28 января 2018  20:48
Деньги получат популярные блогеры, чьи ролики полезны и несут позитивные сообщения.
Чтобы восстановить репутацию YouTube выделит $5 млн на добрые видео
Деньги получат популярные блогеры, чьи ролики полезны и несут позитивные сообщения.   Социум
561
Весь список

Здравоохранение
25 января 2018  19:12
В Самаре работает уникальный нефрологический центр
"Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире."  Здравоохранение
394
25 января 2018  13:39
Директоров саратовских школ наказали за
Директоров саратовских школ наказали за "неправильные" медосмотры
22 директора получили дисциплинарные взыскания. Здравоохранение
290
24 января 2018  00:10
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в феврале.
Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в... Здравоохранение
950
Весь список
Новости медицины
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
242
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
273
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
271
Весь список
Туризм
18 января 2018  11:47
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей Профильное министерство проработает этот вопрос.
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
592
17 января 2018  11:54
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1170
17 января 2018  11:07
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году.
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
313
Весь список
Образование
26 января 2018  17:51
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities.
Самарский Политех вошел в число 50 лучших российских вузов
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities.  Образование
328
26 января 2018  14:15
Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ.
Школьница из Новокуйбышевска победила в конкурсе «проектов будущего» от Академии «Просвещение»
Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ.  Образование
246
26 января 2018  12:47
Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» открылась в Самаре Экспозиция располагается в областной библиотеке.
Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» открылась в Самаре
Экспозиция располагается в областной библиотеке. Образование
265
Весь список

Культура
26 января 2018  13:08
Самарские школьники примут участие в Чемпионате по чтению вслух Отборочные этапы стартуют с 29 января.
Самарские школьники примут участие в Чемпионате по чтению вслух
Отборочные этапы стартуют с 29 января. Культура
337
26 января 2018  10:19
В Самарской областной библиотеке состоится концерт «Ave Maria. Вспоминая Рождество…»
В Самарской областной библиотеке состоится концерт «Ave Maria. Вспоминая Рождество…»
Прозвучит «Ave Maria» в интерпретации разных зарубежных композиторов. Культура
198
24 января 2018  13:34
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов. Мероприятие проводит Литературный музей.
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов
Мероприятие проводит Литературный музей. Культура
294
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
139
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
531
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
522
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1535
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
508
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
492
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6883
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2489
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9437
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3285
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1911
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2355
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2231
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1873
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3488
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи горы-2018"
В Самаре «Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Открытка памяти»
Самарские школьники примут участие в Чемпионате по чтению вслух
Весь список
Популярное
за сегодня

Ушел из жизни солист Самарского академического театра оперы и балета ветеран сцены Владимир Афанасьев

251

Кит бросился на женщину — причина такого поступка тронула её сердце

231

Чтобы восстановить репутацию YouTube выделит $5 млн на добрые видео

207
за неделю

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

2090

В Самаре прошел митинг пенсионеров за возвращение льгот

1618
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда