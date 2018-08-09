Киоск с шаурмой у ЦУМа "Самара", после скандального ролика в соцсетях, закрылся

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8 августа региональная прокуратура согласовала проведение внеплановой проверки этой торговой точки специалистам Роспотребнадзора по Самарской области.Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора рассказала, что "подтвердить или опровергнуть наличие животных в данной точке невозможно — сейчас там идет ремонт".Хозяин киоска пожаловался "гостям", что за 12 дней скандала измучился настолько, что решил продать бизнес.Как уверяет хозяин заведения, его "подставили".В Роспотребнадзоре говорят: действительно, владелец торговой точки показал им запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно - рано утром некий мужчина подходит к окошку, где готовят шаурму, видит, что работник внутри спит, сам отодвигает стекло, чтобы получить доступ к прилавку, после чего там через некоторое время что-то мелькает. Вероятно, это и были крысы, которых двумя минутами позже неизвестные засняли на видео.Как бы то ни было, шаурму Сахиб готовить больше не будет.Сейчас идет переоформление документов на другого предпринимателя.