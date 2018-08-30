Кинельский район приглашает на свой 90-летний юбилей!

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2 сентября 2018 года муниципальный район Кинельский отмечает 90-летнюю годовщину со дня основания. Издавна называемый Междуречьем, он по праву считается сердцем Самарской губернии. Здесь сливаются воедино реки, сходятся автомобильные и железнодорожные пути, органично сочетаются различные агроклиматические зоны, первозданная природа и цивилизация, город и село, аграрное и промышленное производство. Всё это определяет своеобразие района, его социально-культурную среду и перспективы развития.Основные праздничные районные мероприятия пройдут на территории поселка Комсомольский. В программе дня: работа торговых, спортивных и творческих площадок, молодежных интерактивных зон, мастер-классов и выставок.С 12:00 до 15:00 в рамках культурной программы «С чего начинается Родина?» на Центральной площади поселка начнут работать презентационные площадки сельских поселений. В 13:00 во Дворце культуры состоится торжественное мероприятие «Есть 90 причин любви…», посвященное 90-летию муниципального района Кинельский. Концерт «Таланты земли Самарской» с участием профессиональных артистов г.Самары, местного вокально-инструментального коллектива «М-STYLE» и самарской кавер-группы «CODABAND» продолжит праздничную программу дня, а кульминацией вечера в 22:50 станет праздничный салют, передает пресс-служба облправительства.