Кинель готовится отметить 181-летие со дня образования

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в 10:00 в Детском парке состоится праздник для юных жителей с веселыми играми и концертными номерами юных талантов. Здесь же подведут итоги праздничного конкурса «Велотворчество». Участникам предстоит придумать и воплотить необычный образ для своего двухколесного друга. Представлять оформленный транспорт кинельцы будут в трех номинациях: раритетный, современный и оригинальный велосипед. Жюри будет оценивать оригинальность дизайнерского решения, яркость, красочность, целостность образа и соответствие заявленной теме. Отдельные баллы участники могут получить за творческую презентацию своего шедевра. Завершится конкурс велопробегом по новым велодорожкам, которые уже появились в парковой зоне.В 15:00 того же дня пройдет торжественное чествование лучших специалистов предприятий и учреждений городского округа. Сразу после церемонии начнется благотворительный спектакль по мотивам рассказов Чехова «А мы кто?». Это уже третья творческая постановка участников проекта «Знакомые лица». Актерами по традиции станут работники и руководители учреждений и предприятий, депутаты.Собранные деньги пойдут на средства реабилитации ребенка с ОВЗ.Насыщенной и яркой обещает стать празднование Дня городаНачнется день, по традиции, со спортивных мероприятий. В спортивном центре «Кинель» пройдет традиционный межмуниципальный турнир по футболу памяти Евгения Бутрова, а также соревнования по пляжному волейболу и флорболу. Юных зрителей в 12:00 на премьеруспектакля «Многоуважаемый тузик» приглашает театр кукол «Золотой ключик» Городского Дома культуры. В 14:00 на площадке возле Центральной библиотеки подведут итоги и наградят победителей городской акции «Суперчитатель - 2018». Добавит яркости празднику фестиваль красок. Он пройдет на территории Центра культурного развития.Завершится масштабное торжество на площади Мира.Здесь в 19:00 начнетсяпраздничная программа «Город пишет свою биографию». Акцент будет сделан на знаковой дате – 55-летию присвоения Кинелю статуса города областного подчинения. Впечатлит жителей в этом году многообразие интерактивных площадок. Онирасположатся не только на площади, но и на прилегающей территории. Справа от сцены раскинется улица детства, где ребятишек всех возрастов будут развлекать весёлые аниматоры и ростовые куклы. Начинающих ученых для проведения элементарных химических опытов ждет «Лаборатория чудес». Юные кинельцы по достоинству оценят разнообразие аттракционов, а сделать настроение еще ярче поможет развлекательная программа детского клуба «Радуга». Центральную часть площади займет фотогалерея под открытым небом. Здесь кинельцы смогут насладиться фотографиями исторических и современных видов родного города – в общей сложности порядка 100 фоторабот.На протяжение всего праздника на площадке «Прямое включение» все желающие смогут записать видео и поздравить Кинель с его днем рождения. Некоторые из обращений будут выведены на большие, центральные экраны возле сцены и их услышат все, кто будет находиться на площади.В новом сквере, который совсем недавно обустроили аккуратными скамейками и урнами, уютно расположатся библиотечная аллея и арт-пространство. Выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств, открытый изобразительный пленэр, театральные миниатюры от студии «Трюмо» Центра культурного развития, выступление уличных музыкантов, презентация художественной литературы по историиКинеля и краеведению – это еще не полный перечень того, что ожидает гостей в этой части праздничного пространства.Вокруг еще одной достопримечательности Кинеля – фонтана – тоже развернется работа интерактивных площадок. Здесь можно будет прогуляться по молодежному кварталу - насладится выступлениями танцевальной студии «Beat Move», познакомится с представителями популярных спортивных направлений паркур и воркаут, поиграть в твистер и примерить очки виртуальной реальности. А затем заглянуть в спортпарк, где силу и выносливость будут демонстрировать представители фитнес-центров и все желающие, любители настольного тенниса смогут сыграть партию, а почитатели боевых искусств оценить мастерство воспитанников спортивного клуба «Пересвет» и поболеть заучастников боксерских поединков. Национальным колоритом поразит славянское подворье, которое представят клуб славянских культур «Добрыня» и Алексеевское казачье общество.Ярким завершением праздника станет салют, сообщают организаторы праздника.