Кинель готовится отметить 181-летие со дня образования
2 августа 2018 16:20
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В 15:00 того же дня пройдет торжественное чествование лучших специалистов предприятий и учреждений городского округа. Сразу после церемонии начнется благотворительный спектакль по мотивам рассказов Чехова «А мы кто?». Это уже третья творческая постановка участников проекта «Знакомые лица». Актерами по традиции станут работники и руководители учреждений и предприятий, депутаты.
Собранные деньги пойдут на средства реабилитации ребенка с ОВЗ.
Насыщенной и яркой обещает стать празднование Дня города 4 августа
Начнется день, по традиции, со спортивных мероприятий. В спортивном центре «Кинель» пройдет традиционный межмуниципальный турнир по футболу памяти Евгения Бутрова, а также соревнования по пляжному волейболу и флорболу. Юных зрителей в 12:00 на премьеру
спектакля «Многоуважаемый тузик» приглашает театр кукол «Золотой ключик» Городского Дома культуры. В 14:00 на площадке возле Центральной библиотеки подведут итоги и наградят победителей городской акции «Суперчитатель - 2018». Добавит яркости празднику фестиваль красок. Он пройдет на территории Центра культурного развития.
Завершится масштабное торжество на площади Мира.
Здесь в 19:00 начнетсяпраздничная программа «Город пишет свою биографию». Акцент будет сделан на знаковой дате – 55-летию присвоения Кинелю статуса города областного подчинения. Впечатлит жителей в этом году многообразие интерактивных площадок. Они
расположатся не только на площади, но и на прилегающей территории. Справа от сцены раскинется улица детства, где ребятишек всех возрастов будут развлекать весёлые аниматоры и ростовые куклы. Начинающих ученых для проведения элементарных химических опытов ждет «Лаборатория чудес». Юные кинельцы по достоинству оценят разнообразие аттракционов, а сделать настроение еще ярче поможет развлекательная программа детского клуба «Радуга». Центральную часть площади займет фотогалерея под открытым небом. Здесь кинельцы смогут насладиться фотографиями исторических и современных видов родного города – в общей сложности порядка 100 фоторабот.
На протяжение всего праздника на площадке «Прямое включение» все желающие смогут записать видео и поздравить Кинель с его днем рождения. Некоторые из обращений будут выведены на большие, центральные экраны возле сцены и их услышат все, кто будет находиться на площади.
В новом сквере, который совсем недавно обустроили аккуратными скамейками и урнами, уютно расположатся библиотечная аллея и арт-пространство. Выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств, открытый изобразительный пленэр, театральные миниатюры от студии «Трюмо» Центра культурного развития, выступление уличных музыкантов, презентация художественной литературы по истории
Кинеля и краеведению – это еще не полный перечень того, что ожидает гостей в этой части праздничного пространства.
Вокруг еще одной достопримечательности Кинеля – фонтана – тоже развернется работа интерактивных площадок. Здесь можно будет прогуляться по молодежному кварталу - насладится выступлениями танцевальной студии «Beat Move», познакомится с представителями популярных спортивных направлений паркур и воркаут, поиграть в твистер и примерить очки виртуальной реальности. А затем заглянуть в спортпарк, где силу и выносливость будут демонстрировать представители фитнес-центров и все желающие, любители настольного тенниса смогут сыграть партию, а почитатели боевых искусств оценить мастерство воспитанников спортивного клуба «Пересвет» и поболеть за
участников боксерских поединков. Национальным колоритом поразит славянское подворье, которое представят клуб славянских культур «Добрыня» и Алексеевское казачье общество.
Ярким завершением праздника станет салют, сообщают организаторы праздника.
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