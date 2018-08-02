Кинель готовится отметить 181-летие со дня образования

Я нашел ошибку
Главные новости: 
После участия в сессии, которая показала и подход руководства, и заинтересованность самих граждан в повышении качества жизни в регионе, у него нет совершенно никаких сомнений в том, что Самарская область опередит другие регионы по многим показателям.
Алексей Комиссаров: "Идеи, озвученные на стратегической сессии, могут быть полезны для всей страны"
Что делать бабулям и дедулям, у которых нет соцсетей, но есть талант? Правильно! Звать на помощь внуков.
Внук опубликовал картину бабушки в соцсетях и сделал её звездой
Украинские власти до сих пор не теряют надежд на остановку строительства второй очереди газопровода
Германия пояснила, почему не будет мешать “Северному потоку"
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
Прежде всего, его действие направлено на защиту прав собственников и гарантированное предоставление качественных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Жителям Ленинского района объяснили «плюсы» заключения модельного договора с управляющей компанией
Памятные знаки вручил коллегам врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.
Сегодня в СОКБ членов членов медицинской команда ЧМ-2018 и сотрудников лечебных учреждений СО наградили медалями
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.
Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам
В ходе него будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции.
3 августа в Советском районе Самары сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Контроль трезвости»
сегодня  Четверг, 2 августа, 18:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/08:
USD 62.56
0.21
EUR 73.11
0.04
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Кинель готовится отметить 181-летие со дня образования

2 августа 2018 16:20
97
Праздничные мероприятия пройдут 3 и 4 августа.
3 августа в 10:00 в Детском парке состоится праздник для юных жителей с веселыми играми и концертными номерами юных талантов. Здесь же подведут итоги праздничного конкурса «Велотворчество». Участникам предстоит придумать и воплотить необычный образ для своего двухколесного друга. Представлять оформленный транспорт кинельцы будут в трех номинациях: раритетный, современный и оригинальный велосипед. Жюри будет оценивать оригинальность дизайнерского решения, яркость, красочность, целостность образа и соответствие заявленной теме. Отдельные баллы участники могут получить за творческую презентацию своего шедевра. Завершится конкурс велопробегом по новым велодорожкам, которые уже появились в парковой зоне.

В 15:00 того же дня пройдет торжественное чествование лучших специалистов предприятий и учреждений городского округа. Сразу после церемонии начнется благотворительный спектакль по мотивам рассказов Чехова «А мы кто?». Это уже третья творческая постановка участников проекта «Знакомые лица». Актерами по традиции станут работники и руководители учреждений и предприятий, депутаты.

Собранные деньги пойдут на средства реабилитации ребенка с ОВЗ.

Насыщенной и яркой обещает стать празднование Дня города 4 августа

Начнется день, по традиции, со спортивных мероприятий. В спортивном центре «Кинель» пройдет традиционный межмуниципальный турнир по футболу памяти Евгения Бутрова, а также соревнования по пляжному волейболу и флорболу. Юных зрителей в 12:00 на премьеру
спектакля «Многоуважаемый тузик» приглашает театр кукол «Золотой ключик» Городского Дома культуры. В 14:00 на площадке возле Центральной библиотеки подведут итоги и наградят победителей городской акции «Суперчитатель - 2018». Добавит яркости празднику фестиваль красок. Он пройдет на территории Центра культурного развития.

Завершится масштабное торжество на площади Мира.

Здесь в 19:00 начнетсяпраздничная программа «Город пишет свою биографию». Акцент будет сделан на знаковой дате – 55-летию присвоения Кинелю статуса города областного подчинения. Впечатлит жителей в этом году многообразие интерактивных площадок. Они
расположатся не только на площади, но и на прилегающей территории. Справа от сцены раскинется улица детства, где ребятишек всех возрастов будут развлекать весёлые аниматоры и ростовые куклы. Начинающих ученых для проведения элементарных химических опытов ждет «Лаборатория чудес». Юные кинельцы по достоинству оценят разнообразие аттракционов, а сделать настроение еще ярче поможет развлекательная программа детского клуба «Радуга». Центральную часть площади займет фотогалерея под открытым небом. Здесь кинельцы смогут насладиться фотографиями исторических и современных видов родного города – в общей сложности порядка 100 фоторабот.

На протяжение всего праздника на площадке «Прямое включение» все желающие смогут записать видео и поздравить Кинель с его днем рождения. Некоторые из обращений будут выведены на большие, центральные экраны возле сцены и их услышат все, кто будет находиться на площади.

В новом сквере, который совсем недавно обустроили аккуратными скамейками и урнами, уютно расположатся библиотечная аллея и арт-пространство. Выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств, открытый изобразительный пленэр, театральные миниатюры от студии «Трюмо» Центра культурного развития, выступление уличных музыкантов, презентация художественной литературы по истории

Кинеля и краеведению – это еще не полный перечень того, что ожидает гостей в этой части праздничного пространства.

Вокруг еще одной достопримечательности Кинеля – фонтана – тоже развернется работа интерактивных площадок. Здесь можно будет прогуляться по молодежному кварталу - насладится выступлениями танцевальной студии «Beat Move», познакомится с представителями популярных спортивных направлений паркур и воркаут, поиграть в твистер и примерить очки виртуальной реальности. А затем заглянуть в спортпарк, где силу и выносливость будут демонстрировать представители фитнес-центров и все желающие, любители настольного тенниса смогут сыграть партию, а почитатели боевых искусств оценить мастерство воспитанников спортивного клуба «Пересвет» и поболеть за
участников боксерских поединков. Национальным колоритом поразит славянское подворье, которое представят клуб славянских культур «Добрыня» и Алексеевское казачье общество.

Ярким завершением праздника станет салют, сообщают организаторы праздника. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 августа 2018  18:43
После участия в сессии, которая показала и подход руководства, и заинтересованность самих граждан в повышении качества жизни в регионе, у него нет совершенно никаких сомнений в том, что Самарская область опередит другие регионы по многим показателям.
Алексей Комиссаров: "Идеи, озвученные на стратегической сессии, могут быть полезны для всей страны"
После участия в сессии, которая показала и подход руководства, и заинтересованность самих граждан в повышении качества жизни в регионе, у него нет совершенно... Социум
8
2 августа 2018  18:30
Что делать бабулям и дедулям, у которых нет соцсетей, но есть талант? Правильно! Звать на помощь внуков.
Внук опубликовал картину бабушки в соцсетях и сделал её звездой
Что делать бабулям и дедулям, у которых нет соцсетей, но есть талант? Правильно! Звать на помощь внуков.  Социум
26
2 августа 2018  17:52
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей... Социум
101
Весь список

Здравоохранение
2 августа 2018  17:32
Памятные знаки вручил коллегам врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.
Сегодня в СОКБ членов членов медицинской команда ЧМ-2018 и сотрудников лечебных учреждений СО наградили медалями
Памятные знаки вручил коллегам врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.  Здравоохранение
66
31 июля 2018  12:27
Специалисты «онкодозора» посетят Клявлинскую центральную районную больницу
Специалисты «онкодозора» посетят Клявлинскую центральную районную больницу
Там состоится прочтение лекции. Здравоохранение
163
31 июля 2018  11:24
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Продажа бахчевых вдоль дорог и в необорудованных для торговли местах запрещена. Здравоохранение
162
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
294
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
612
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
384
Весь список
Туризм
31 июля 2018  09:45
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
234
29 июля 2018  10:55
Преимущества отдыха в Геленджике
Преимущества отдыха в Геленджике
 Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают  Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
155
27 июля 2018  09:57
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
337
Весь список
Образование
1 августа 2018  16:54
Для того чтобы обучение на курсе носило прикладной характер, при выборе преподавателей приоритет отдается специалистам, имеющим опыт работы в бизнесе.
Самарские университеты начнут обучение технологическому предпринимательству
Для того чтобы обучение на курсе носило прикладной характер, при выборе преподавателей приоритет отдается специалистам, имеющим опыт работы в бизнесе.  Образование
281
30 июля 2018  13:05
Число заявлений абитуриентов в Самарском политехе вдвое превысило контрольные цифры приема
Число заявлений абитуриентов в Самарском политехе вдвое превысило контрольные цифры приема
Самые популярные направления – информационные технологии, нефть и строительство. Образование
297
30 июля 2018  11:59
ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах
ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах
В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам. Образование
278
Весь список

Культура
2 августа 2018  12:50
В Самаре открыт прием заявок на участие в VI Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко
В Самаре открыт прием заявок на участие в VI Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко
Приглашают участников в возрасте от 18 до 35 лет. Культура
145
1 августа 2018  13:08
Музей «Самара Космическая» будут ремонтировать По планам ремонт рассчитан на две недели.
Музей «Самара Космическая» будут ремонтировать
По планам ремонт рассчитан на две недели. Культура
174
1 августа 2018  10:19
В Самарском областном художественном музее откроется выставка художника Андрея Курочкина «Меланхолия»
В Самарском областном художественном музее откроется выставка художника Андрея Курочкина «Меланхолия»
Долгое время художник работал для себя, в стол, при этом занимаясь бизнесом. Культура
154
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
960
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1185
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1227
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
547
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
524
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1026
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
800
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
833
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
999
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1457
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1409
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3115
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2187
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3338
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
642
Весь список

Мероприятия
3 августа в Советском районе Самары сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Контроль трезвости»
Кинель готовится отметить 181-летие со дня образования
11 августа в Самаре в рамках Дня физкультурника пройдет Всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда