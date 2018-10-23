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Новости /  Общество /  Социум  

Кинель - победитель V конкурса муниципальных стратегий

23 октября 2018 10:27
107
Кинель - победитель V конкурса муниципальных стратегий
Жюри отметило оригинальность, амбициозность, ориентацию на человеческий капитал.

В рамках Форума стратегов состоялся финал V Конкурса муниципальных стратегий. В этом году в конкурсе участвовали муниципальные образования с численностью населения до 300 тыс. человек. В финале встретились шесть муниципальных образований: Старооскольский городской округ (Белгородская область), Нижнекамский район (Республика Татарстан), городской округ Кирово-Чепецк (Кировская область), городской округ Кинель (Самарская область), Кош-Агачский район (Республика Алтай) и Первомайский район (Тамбовская область).

По решению жюри победителем стал городской округ Кинель. Среди главных характеристик хорошей стратегии жюри назвали оригинальность, амбициозность, ориентацию на человеческий капитал, партисипативность и реалистичность. Некоторые члены жюри особо отметили стратегию Кош-Агачского района.

В интернет-голосовании, в котором приняло участие почти 65 тысяч человек, победил Старооскольский городской округ, сообщает forumstrategov.ru.
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