КбшЖД предлагает поездки в купе европейского стандарта в Санкт-Петербург по специальной цене

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Стоимость проезда в купейных вагонах европейского стандарта составит от 3999 рублей за верхнюю полку с учетом сервисных услуг.Билеты по специальным ценам пассажиры могут приобрести в период с 8 по 21 февраля 2018 на даты отправления с 8 февраля 2018 года по 26 апреля 2018 года.В случае, если на маршруте действует несколько специальных цен одновременно, пассажир вправе выбрать наиболее выгодную.***Купейные вагоны европейского стандарта являются совместной разработкой Тверского вагоностроительного завода и компании Siemens AG. Вагоны имеют сертификаты соответствия российским и европейским стандартам и могут эксплуатироваться в России и Европе. В интерьерах вагонов учтены все современные требования к безопасности и комфорту. Вагон имеет восемь четырехместных купе, что позволило увеличить размер спальных мест. В каждом купе установлен умывальник, вмонтированный в столик, индивидуальный регулятор температуры, розетки для зарядки телефонов и ноутбуков. В вагоне две туалетные комнаты, расположенные в хвостовой части, одна из которых оборудована душевым модулем.