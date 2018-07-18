КбшЖД и департамент туризма Самарской области запускают новый совместный проект «Открытка из путешествия»

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В купейных вагонах и вагонах с местами для сидения каждому маленькому пассажиру – от 3 до 10 лет бесплатно предлагается в подарок набор открыток с изображением достопримечательностей Самарского региона. Ребенок может разукрасить открытки и привезти их в качестве подарка из путешествия своим близким, оставить себе на память, собрать коллекцию таких открыток с разными регионами из своих путешествий по железной дороге и прочее.Проект направлен на повышение клиентоориентированности и лояльности к пассажирам, популяризация путешествий по железной дороге, развитие внутреннего туризма и воспитание патриотизма у детей, стимулирование спроса на железнодорожные перевозки – желание увидеть интересную достопримечательность Самары может побудить пассажира отправится в путешествие. Проект инициировал Молодежный Совет филиала АО «ФПК».Проект реализуется Куйбышевским филиалом АО «ФПК» совместно с департаментом туризма Самарской области и ГБУСО «Туристскийинформационный центр» в фирменных поездах «Самара – Москва» и «Самара – Пенза».В мероприятии примут участие и.о. начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Дмитрий Битюков и врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, передает пресс-служба КбшЖД.