КбшЖД: В рамках акции «Удачный вторник» пассажирам предлагают билеты со скидкой в купейные вагоны ряда поездов

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КбшЖД: В рамках акции «Удачный вторник» пассажирам предлагают билеты со скидкой в купейные вагоны ряда поездов7 февраля в рамках акции «Удачный вторник» пассажиры смогут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов ряда поездов «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») по специальным ценам. Акция распространяетсяна поезда отправлением в период с 7 по 21 февраля 2017 года.Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции:Номер поезда Маршрут Стоимость билета088Й Самара – Нижневартовск 3999 руб.087Й Нижневартовск – Самара 3999 руб.337Й Самара – Санкт-Петербург 2999 руб.337Ж Санкт-Петербург – Самара 2999 руб.050М Москва – Самара 1099 руб.049Й Самара – Москва 1099 руб.066Й Москва – Самара 1099 руб.066Э Самара – Москва 1099 руб.Специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу. Количество мест по акции ограничено, сообщает пресс-служба КбшЖД.