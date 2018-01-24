КбшЖД: С 22 по 25 февраля путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой

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Акция приурочена к всероссийскому Дню защитника Отечества. В праздничной акции участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 22 по 25 февраля 2018 года.Продажа билетов по специальным ценам уже открыта. Оформить проездной документ на любое направление пассажиры могут в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Количество билетов по акции ограничено.Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги, в том числе покупку постельного белья. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф, сообщает пресс-служба КбшЖД.