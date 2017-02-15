КбшЖД: Дополнительные поезда будут назначены в праздничные дни февраля и марта

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С учетом пожеланий пассажиров в составы будут включены купейные, плацкартные и вагоны с местами для сидения. Такие социально ориентированные перевозки в период праздников делают поездку в поезде максимально доступной для большего количества пассажиров, сообщает пресс-служба КбшЖД.№ поезда Сообщение Отправление Прибытие207 Самара – Москва 21/02, 26/02 в 21:3622/02, 27/02 в 14:35294 Самара – Уфа – Нижневартовск 11/02, 11/03, 11/04 в 19:50337 Самара – Санкт-Петербург 31/03 в 20:3502/04 в 12:02