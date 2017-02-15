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Новости /  Общество /  Социум  

КбшЖД: Дополнительные поезда будут назначены в праздничные дни февраля и марта

15 февраля 2017 15:11
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С учетом пожеланий пассажиров в составы будут включены купейные, плацкартные и вагоны с местами для сидения.
Дополнительные поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам, связывая регионы, расположенные в зоне ответственности Куйбышевской железной дороги, с Москвой, Санкт-Петербургом и Нижневартовском.

С учетом пожеланий пассажиров в составы будут включены купейные, плацкартные и вагоны с местами для сидения. Такие социально ориентированные перевозки в период праздников делают поездку в поезде максимально доступной для большего количества пассажиров, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Список дополнительных поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК»:

№ поезда               Сообщение                                      Отправление                                                 Прибытие

207                     Самара – Москва                                  21/02, 26/02                                                        в 21:36 
                                                                                           22/02, 27/02                                                       в 14:35

294                     Самара – Уфа – Нижневартовск          11/02, 11/03, 11/04                                              в 19:50

337                     Самара – Санкт-Петербург                    31/03                                                                в 20:35 
                                                                                             02/04                                                                в 12:02

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Комментарии



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