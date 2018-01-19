КбшЖД: Билеты из Самары и Тольятти в Москву и обратно можно оформить от 999 рублей

139

В акцию включены: фирменный поезд «Жигули» №9/10 Самара-Москва, двухэтажный поезд № 49/50 Самара-Москва и скорый поезд № 65/66 Тольятти-Москва.Билеты по выгодным ценам пассажиры смогут приобрести с сегодняшнего дня по 30 января 2018 года включительно. Билеты по выгодному тарифу можно приобрести на все рейсы указанных выше поездов отправлением с 19 января по 21 февраля 2018 года.Стоимость проезда на верхней полке в купейном вагоне фирменного поезда «Жигули» с учетом сервисных услуг составит 1999 руб., в двухэтажном поезде – 999 руб., в скором поезде – 1099 руб.Количество билетов по специальным ценам ограничено.Скидка не предоставляется при оформлении проездных документов для организованных групп пассажиров, а также не суммируется с другими специальными тарифами.В случае если на маршруте действует несколько специальных цен/скидок одновременно, пассажир вправе выбрать наиболее выгодную, сообщает пресс-служба КбшЖД.