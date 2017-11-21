КбшЖД: Акция для пассажиров «Путешествуй в Новый год!» - билеты на верхние полки купейных вагонов со скидкой 50%

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Поездки по специальным ценам можно совершить в период с 22 декабря 2017 года по 15 января 2018 года из Москвы в Самару, Уфу, Ульяновск, Тольятти, Пензу, Саранск и из Уфы в Санкт-Петербург.Более подробная информация и список поездов, включенных в акцию, опубликованы на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».Продажа билетов с 50% скидкой уже открыта. Билеты по акции можно приобрести на определенные даты поездки, при этом количество акционных билетов ограничено. Скидки применяются к стоимости проезда без учета услуг и платы за постельное белье.Обращаем внимание, что стоимость проезда при покупке билета отображается с учетом действующих скидок. В случае если на маршруте предусмотрено несколько специальных тарифов/скидок одновременно, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф, сообщает пресс-служба КбшЖД.