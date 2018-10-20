Каждый десятый россиянин считает своё положение в обществе выше среднего

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Компания сравнила результаты опросов 1991 и 2018 годов. Доля жителей страны, оценивающих своё положение как высокое, осталась на прежнем уровне — 3%. Доля тех, кто считает свой уровень жизни средним, выросла с 49 до 64%. 13% опрошенных оценивают своё положение ниже среднего, 7% — низким, в 1991 году по этим показателям было 19% и 14% соответственно.Также опрошенные сказали, что больше всего влияет на успех и чего им не хватает. 39% считают, что добиваться высокого положения в обществе помогает образование, 33% ставят на первое место личные качества, и 27% утверждают, что для преуспевания в жизни необходима целеустремлённость.Чтобы добиться высокого положения в обществе, 40% опрошенных не хватает денег, 15% — образования, 14% — амбиций, 12% — связей и знакомств, 10% — подходящего места жительства и 9% — квалификации и профессиональной подготовки.