Я нашел ошибку
Главные новости: 
Заявку можно подать до 24 октября.
Дмитрий Азаров призвал земляков к участию в конкурсе "Лидеры России"
По данным опроса ВЦИОМа, жители России оценивают свой уровень жизни лучше, чем в 1991 году.
Каждый десятый россиянин считает своё положение в обществе выше среднего
Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, и зелёный свет должен был гореть ещё 18 секунд.
"Мисс Калифорния" сбили насмерть, когда она снимала неудобные туфли
Об этом узбекский лидер заявил по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Узбекистан рассчитывает отправить своего космонавта на МКС при помощи России
В этом году резко подорожали основные ингредиенты для самогона.
Самогон дороже виски. Как повысятся цены на первач
Суд — сначала районный, а потом и областной — не нашел подтверждений доводов Никологорского и отказал ему в иске.
Бывший руководитель Самарского горизбиркома не смог оспорить свое смещение с поста руководителя ТСЖ
Ранее опрос показал, что более 50% россиян хлопают в ладоши, когда приземляется самолёт.
В авиакомпании нашли объяснение аплодисментам пассажиров при посадке
Большинство наших сограждан (82%) поддерживают проведение конкурса «Лидеры России».
ВЦИОМ подвел итоги исследования отношения россиян к Конкурсу "Лидеры России"
сегодня  Суббота, 20 октября, 22:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/10:
USD 65.81
0.09
EUR 75.32
-0.25
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Каждый десятый россиянин считает своё положение в обществе выше среднего

20 октября 2018 18:36
134
По данным опроса ВЦИОМа, жители России оценивают свой уровень жизни лучше, чем в 1991 году.
Доля россиян, оценивающих своё положение в обществе выше среднего, увеличилась с 5 до 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), передает life.ru.

Компания сравнила результаты опросов 1991 и 2018 годов. Доля жителей страны, оценивающих своё положение как высокое, осталась на прежнем уровне — 3%. Доля тех, кто считает свой уровень жизни средним, выросла с 49 до 64%. 13% опрошенных оценивают своё положение ниже среднего, 7% — низким, в 1991 году по этим показателям было 19% и 14% соответственно.

Также опрошенные сказали, что больше всего влияет на успех и чего им не хватает. 39% считают, что добиваться высокого положения в обществе помогает образование, 33% ставят на первое место личные качества, и 27% утверждают, что для преуспевания в жизни необходима целеустремлённость.

Чтобы добиться высокого положения в обществе, 40% опрошенных не хватает денег, 15% — образования, 14% — амбиций, 12% — связей и знакомств, 10% — подходящего места жительства и 9% — квалификации и профессиональной подготовки. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
20 октября 2018  18:43
Заявку можно подать до 24 октября.
Дмитрий Азаров призвал земляков к участию в конкурсе "Лидеры России"
Заявку можно подать до 24 октября.  Социум
111
20 октября 2018  18:36
По данным опроса ВЦИОМа, жители России оценивают свой уровень жизни лучше, чем в 1991 году.
Каждый десятый россиянин считает своё положение в обществе выше среднего
По данным опроса ВЦИОМа, жители России оценивают свой уровень жизни лучше, чем в 1991 году.  Социум
129
20 октября 2018  17:18
Об этом узбекский лидер заявил по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Узбекистан рассчитывает отправить своего космонавта на МКС при помощи России
Об этом узбекский лидер заявил по итогам переговоров с российским коллегой  Владимиром Путиным.   Социум
122
Весь список

Здравоохранение
18 октября 2018  15:43
В состав которой войдут представители регионального минздрава, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, потенциальный инвестор и пациенты.
Создается межведомственная рабочая группа по повышению доступности диализной помощи для пациентов отдаленных территорий СО
В состав которой войдут представители регионального минздрава, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, потенциальный... Здравоохранение
239
18 октября 2018  14:47
Пройдет пресс-конференция в рамках 7-й Всероссийской конференции с международным участием «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы».
В Самаре специалисты обсудят вопросы неотложной кардиологии
Пройдет пресс-конференция в рамках 7-й Всероссийской конференции с международным участием «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные... Здравоохранение
267
17 октября 2018  17:09
Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога осмотрит пожилых пациентов.
Выездная бригада областного госпиталя примет пожилых пациентов Нефтегорска
Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога осмотрит  пожилых пациентов.  Здравоохранение
248
Весь список
Новости медицины
16 октября 2018  19:54
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
 Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье.  Новости медицины
102
12 октября 2018  07:36
Особенности медицинской справки заключения КЭК
Особенности медицинской справки заключения КЭК
 Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо.  Новости медицины
105
12 октября 2018  07:32
Особенности медицинской справки для академического отпуска
Особенности медицинской справки для академического отпуска
 Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
152
Весь список
Туризм
17 октября 2018  17:02
Итогом этих мероприятий должны стать новые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма и появление новых тур-продуктов.
Стартовала серия презентаций туристического потенциала Самары в городах ПФО
 Итогом этих мероприятий должны стать новые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма и появление новых тур-продуктов.  Туризм
266
12 октября 2018  10:00
Самарские клиенты «Натали Турс» начали обращаться за компенсацией за несостоявшиеся туры
Самарские клиенты «Натали Турс» начали обращаться за компенсацией за несостоявшиеся туры
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
294
11 октября 2018  13:41
Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
277
Весь список
Образование
19 октября 2018  13:22
Самарский университет стал участником исследований CERN openlab
Самарский университет стал участником исследований CERN openlab
Сотрудничество открывает возможности для реализации совместных проектов в сфере информационных и компьютерных технологий. Образование
213
18 октября 2018  10:57
«Умный четверг» расскажет о забытом самарском литераторе Горожан приглашают на лекцию об Алексее Подурове.
«Умный четверг» расскажет о забытом самарском литераторе
Горожан приглашают на лекцию об Алексее Подурове. Образование
241
17 октября 2018  13:18
В Самарском политехе стартует «Венчурный Акселератор»
В Самарском политехе стартует «Венчурный Акселератор»
На примере зарубежного и российского опыта школьники узнают, как придумать идею и превратить ее в стартап. Образование
636
Весь список

Культура
20 октября 2018  11:26
В Самаре состоится киноконцерт французского пианиста Матье Реньо Также пройдет творческая встреча с музыкантом.
В Самаре состоится киноконцерт французского пианиста Матье Реньо
Также пройдет творческая встреча с музыкантом. Культура
171
19 октября 2018  21:31
На гала-концерте в честь открытия фестиваля зрителям были представлены сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Фёдора Лопухова, Агриппины Вагановой, Владимира Васильева.
Открылся XVIII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
На гала-концерте в честь открытия фестиваля зрителям были представлены сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Фёдора Лопухова, Агриппины... Культура
270
19 октября 2018  13:31
В Самаре пройдет большой казахский праздник Гостей ждут выставка и концерт.
В Самаре пройдет большой казахский праздник
Гостей ждут выставка и концерт. Культура
199
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
508
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1465
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1670
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
383
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
445
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
422
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
851
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
691
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1083
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
723
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1135
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1177
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2276
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1690
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1872
Весь список

Мероприятия
Открылся XVIII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
В ИК-6 Самарской области состоялось возведение купола на церковь в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибающих»
В Самаре пройдет патриотическая акция «Герои среди нас»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные