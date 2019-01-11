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Новости /  Общество /  Социум  

Каждую субботу в парке Гагарина для всех желающих организуются массовые пробежки

11 января 2019 19:36
137
Встреча у «сырных» ворот.
Каждую субботу в 9.00 активистами parkrunSamara для всех желающих организуются массовые пробежки в парке Гагарина.

Забег на 5 км!

Встреча у «сырных» ворот, сообщает Андрей Вдовин, руководитель департамента физкультуры и спорта Самары. 
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