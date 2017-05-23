Каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, "Мегафон" предложил компенсацию за перебои со связью 19 мая

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"Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов нашей сети. Такая масштабная проблема в нашей истории произошла впервые. Сегодня сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме. Мы делаем и будем делать всё от нас зависящее, чтобы подобная ситуация больше не повторилась никогда. Высокое качество и надёжность связи были и остаются нашей главной обязанностью перед вами", — говорится в сообщении.Каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, оператор предлагает один из трех вариантов компенсации:- 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика;- 2 ГБ трафика;- бесплатный просмотр одного из новых фильмов на "МегаФон.ТВ".О деталях "Мегафон" обещает оповестить абонентов по СМС в течение недели.