Казахстан и Киргизию наводнили поддельные яйца с гелевым и "резиновым" желтком (ВИДЕО)
20 февраля 2019 17:34
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Однако специалисты городского управления охраны общественного здоровья, проверив несколько торговых точек, не обнаружили в продаже синтетическую куриную продукцию, подобной той, что описана в ролике. Об этом сообщает портал "Новости Усть-Каменогорска и ВКО".
Президент Ассоциации птицеводов Руслан Шарипов предположил, что, скорее всего, в Восточно-Казахстанскую область попали синтетические яйца из Китая, которые ввиду своей низкой стоимости пользуются спросом среди представителей малоимущих слоев населения. Эксперт заявил, что это единичный случай и жителям региона не о чем беспокоиться. В адрес управления охраны общественного здоровья также не поступило ни одной жалобы подобного характера.
Между тем накануне в соцсетях и мессенджерах Кыргызстана стало распространяться видео из Оша, где местный житель утверждает, что купил на рынке поддельные яйца с "резиновым" желтком и предупреждает о необходимости быть осторожным перед покупкой. Глава Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана Калысбек Жумаканов сообщил региональному корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что ошская партия яиц была привезена из Иссык-Кульской области.
В ответ на это глава Иссык-Кульской областной инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности Бакыт Шарапов заявил, что в области нет крупных инкубаторов для производства яиц. "Если эти яйца были произведены на территории области, то за это ответит местный ветеринар. Из крупных предприятий у нас только ферма в селе Сары-Камыш, где содержатся 175 тысяч кур. Нужны обоснованные документы, чтобы говорить, что яйца привезены в Ош с Иссык-Куля. Все это нужно подвергнуть тщательной проверке", - заявил он.
Глава Ассоциации птицеводов Рустам Осмоналиев заявил Kaktus.media, что поддельные яйца были привезены из Узбекистана.
"Мы неоднократно, в том числе через СМИ, обращались к правительству в связи с контрабандными яйцами из Республики Узбекистан без соответствующих ветеринарных документов, сертификатов происхождения и так далее. Как только у нас в стране началась контрабанда из Узбекистана, на наших рынках начали периодически появляться такие вот яйца", - сказал Осмоналиев.
"Резиновый" желток, по его словам, объясняется длительным хранением продукта в морозильных камерах. По другой версии, речь идет об искусственном яйце контрабандного происхождения, произведенном в Узбекистане или в Китае.
"У нас есть несколько пограничных пунктов, где отсутствует ветеринарный контроль. И через эти пункты "несуны" (есть такое понятие) могут занести на территорию нашей страны в ручной клади от 75 тыс. яиц. Эта продукция не соответствует ветеринарным нормам, техническому регламенту ЕАЭС, то есть она опасна для употребления", - добавил Осмоналиев. Он указал, что в связи с этими незаконными перетоками законопослушные производители пищевого яйца находятся на грани банкротства.
О том, что в Китае начали подделывать яйца, сообщалось еще в 2010 году. Тогда сообщалось, что такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, чем те, что появляются естественным путем. Подделки очень похожи на оригинал, имеют скорлупу, желток и белок.
Такие яйца "создаются" при помощи бензоата соды, лактона, карбоксиметилцеллюлозы, карбида кальция, лизина и других веществ. Опасные для здоровья яйца отличаются повышенной хрупкостью скорлупы и запахом химикатов, который можно почувствовать при готовке. Кроме того, если поджарить химическое "яйцо", белок образует гораздо больше пузырей, чем естественный продукт.
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