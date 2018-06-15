Кавказ и Средняя Волга станут ближе благодаря волонтерам проекта «Маяки дружбы»
15 июня 2018 16:26
направленный на формирование и сохранение межнационального согласия. Акция «Маяки дружбы» пройдет в ряде регионов Российской Федерации: Северном Кавказе, Поволжье и Московской области в период с 3 по 18 августа 2018 года.
Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Акция «Маяки дружбы» в этом году проводится в третий раз. Главная цель проекта – сохранение и укрепление дружеских отношений между народами, избавление от стереотипов и предрассудков в межнациональных отношениях, культурный обмен. Задачами проекта являются также сохранение памятников истории и культуры, природоохранная деятельность, развитие социально-ответственного туризма.
В год волонтера 120 участников – молодежь из регионов Поволжья, Москвы и Кавказа – в качестве волонтеров проведут общественно полезные работы по сохранению и восстановлению древних сторожевых башен на Кавказе, экологические акции на Волге. Волонтеры в ходе проекта будут знакомиться с традициями и культурой регионов пребывания, а затем активно рассказывать о своих впечатлениях и наблюдениях в интернет-дневниках и в социальных сетях.
На первом этапе проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» отряды из восьми интернациональных групп по 15 человек отправятся в различные регионы Кавказа: Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Южную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-
Черкесию, Абхазию. Волонтеры примут участие в восстановлении древних кавказских средневековых боевых, жилых и сторожевых башен – памятников истории и культуры. Для ребят будут организованы экскурсии, встречи с интересными людьми, соревнования, мастер-классы.
На втором этапе группы переедут в Поволжье и отрядами по 30 человек посетят по два региона: Калмыкия – Астраханская область, Волгоградская – Саратовская области, Самарская – Ульяновская области, Чувашия – Татарстан. Волонтеры будут проводить экологические акции по очистке Волги, информационно-просветительские встречи с общественностью регионов, пропагандируя ценности межнационального согласия и дружбы.
Заключительный этап проекта состоится в Казани, где будут подведены итоги двухнедельной экспедиции.
В этом году активное участие в акции примет Самарская область. В нашем регионе акция будет проходить с 11 по 14 августа. В эти дни участники акции будут участвовать в волонтерских работах в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» (ЖК«Волгарь»), а также в
экологической акции на берегу Волги. Молодые люди – участники проекта с регионов Кавказа и из Москвы ознакомятся с достопримечательностями Самары, примут участие в экскурсии «Многоконфессиональная Самара». В заключительный день пребывания волонтеров в Самарской области в Доме дружбы народов пройдет круглый стол с участием руководителей и участников проекта, представителей органов власти и общественности, в ходе которого будут подведены основные итоги реализации проекта в Самарской области.
Затем участники проекта переедут в Ульяновскую область, где также в течение 3 дней будут знакомиться с регионом, работать на различных объектах, встречаться с молодежью, участвовать в экологических и культурных мероприятиях. Узнать подробную информацию о проекте и заполнить анкету участника можно на сайте http://nashibashni.ru/form, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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