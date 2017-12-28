Катание с горки на площади Куйбышева будет бесплатным для всех желающих по 1 марта 2018 года

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Важно отметить, что катание на аттракционе проводится только на тюбингах компании – организатора, которые также будут выдаваться бесплатно. Для получения тюбинга необходимо будет предоставить документ (удостоверяющий личность) или залоговую сумму (2000 руб.).В целях безопасности катание на «ледянках» и санках с горки не разрешается.Время работы аттракциона – с 10.00 до 22.00, сообщает пресс-служба администрации Самары.