Кардиологи региона объявили творческий конкурс статей пациентов на тему «Как болезнь сердца повлияла на мою жизнь»

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По итогам конкурса будет сформирована подборка статей - историй пациентов, страдающих болезнями сердца, их родственников, врачей и медсестер о том, как болезни сердца повлияли на их жизнь и что нужно сделать для улучшения профилактики сердечных недугов. Материалы будут опубликованы на профильном Интернет-ресурсе.Участниками конкурса могут стать журналисты, студенты журналистских, филологических факультетов, медицинских вузов и колледжей, медицинские работники, а также жители Самарской области, которые сами являются пациентами с болезнями сердца или имеют родственников, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.Автор должен представить личный опыт героя с выражением собственных мыслей и эмоций. Объем статьи – до 4000 знаков.По итогам конкурсная комиссия определит 3 призовых места по двум номинациям: истории о пациентах с болезнями сердца, рекомендации в области совершенствования действующей в регионе системы профилактики ССЗ, история пациента, рассказанная самим пациентом или его родственниками.Победителей ждут денежные призы. Торжественная церемония награждения участников пройдет в рамках пресс-конференции, посвященной итогам работы медицинского учреждения в 2018 году.Подробности проведения конкурса изложены в «Положении о проведении конкурса художественных статей по теме «Как болезнь сердца повлияла на мою жизнь»», размещенном на сайте кардиологического диспансера (www.cardio63.ru).Материалы для участия в конкурсе принимаются на адрес электронной почты uznaisvoeserdtse@yandex.ru до 28 февраля 2019 года, передает пресс-служба минздрава СО.