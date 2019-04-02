Кандидатов в космонавты лишат сна на 64 часа для психологических тестов
2 апреля 2019 23:13
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"Для группы общекосмической подготовки (ОКП, набор 2018 года)… начался очередной этап подготовки – исследование нервно-психической устойчивости кандидатов в космонавты в условиях изоляции с циклом регулируемой непрерывной деятельности на стенде "Квант", более известном как сурдокамера", - говорится в сообщении.
В ходе испытания в замкнутом помещении кандидаты в космонавты (именно такое звание получают прошедшие в отряд, но еще не окончившие общекосмическую подготовку) должны будут по очереди бодрствовать в течение 64 часов в условиях постоянного искусственного освещения. За это время испытуемый должен выполнить комплекс психологических тестов, ряд заданий, имитирующих работу на орбите, а также выполнять упражнения и операции по медицинскому контролю собственного состояния.
Таким образом специалисты Центра изучат нервно-психическую устойчивость кандидатов и определят их динамику эмоциональной напряженности и утомляемости, а также оценят психологические особенности и способность кандидатов к адаптации.
Также испытуемым придется вести записи и репортажи. Кроме того, программа содержит творческие задания. Предусмотрено и личное время, которое можно будет потратить в соответствии со своими предпочтениями.
Первым к испытаниям в судрокамере приступил Евгений Прокопьев - младший брат космонавта Сергея Прокопьева, вернувшегося в декабре 2018 года с Международной космической станции.
Отбор в отряд космонавтов начался 14 марта 2017 года и завершился 10 августа 2018 года. К участию допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. Из более чем 400 заявок отбор прошли восемь человек - Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев.
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