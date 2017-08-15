«Калашников» показал видео электромотоцикла «Иж», который будут использовать сотрудники ДПС и ППС

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На видео сотрудники полиции тестируют новые мотоциклы. По словам замначальника МВД по Москве Александра Петрикова, это «полностью экологический, чистый транспорт». Сотрудники ППС проехали на мотоциклах и ощутили их «уемистость, маневренность и другие ходовые качества».В ближайшее время будут организованы их тестовые испытания. «Мы в ближайшее время переведем их [электрические мотоциклы] на тестовую эксплуатацию. Надеемся, техника понравится и все замечания, которые мы получим, мы их оперативно устраним», — сказал гендиректор концерна Алексей Криворучко.В описании к видео отмечается, что первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа. Широкой аудитории «Иж» представят на форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».Ранее РБК со ссылкой на источник в военно-промышленной отрасли писал, что концерн работает над вариантами мотоцикла «Иж» для «силовых структур». Собеседник отмечал, что будет три модели — «без колясок с отсеками под автомат и другие вещи». «Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы», — говорил источник, отметив, что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki.Владелец мотосервиса «АВТ-сервис» Алексей Трепыхалин оценивал для РБК фотографию мотоцикла. Он пришел к выводу, что, скорее всего, это мотоцикл класса эндуро, то есть для специальных соревнований на пересеченной местности. «Сомневаюсь, что «Ижмаш» (c 2013 года — концерн «Калашников». — РБК) разработал его сам. Скорее всего, двигатель будет китайским, остальное российское. Проще отдать заказ компаниям Lifan и Stels, чтобы они сделали все в три раза дешевле», — предполагал Трепыхалин. По его мнению, такой мотоцикл будет стоить максимум 150 тыс. руб.Издатель журнала «Мото» Роман Ситников также посчитал, что новые мотоциклы, вероятно, разработаны на основе китайских. «Я пр​едполагаю, что это будет Lifan», — сказал Ситников.Фото: скриншот видео концерна «Калашников»