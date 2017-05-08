Какой мессенджер меньше всех расходует трафик
8 мая 2017 21:04
4
В течение часа эксперты тестировали 7 программ — WhatsApp, Telegram, Hangouts, Line, Viber, Facebook Messenger и Skype — через LTE-сети.
Тестирование проходило в трёх режимах:
Малый: 20 отправленных и 20 полученных сообщений, 5 отправленных и 2 полученных фотографии
Средний: 40 отправленных и 40 полученных сообщений, 10 полученных и 5 отправленных фотографии
Высокий: 100 отправленных и 100 полученных сообщений, 50 полученных и 20 отправленных фотографий
Как оказалось, меньше всего трафика использует Telegram — от 0,42 МБ до 3,75 МБ за один 1 час использования. Самым ёмким стал Skype — от 3,08 МБ до 22,22 МБ за час.
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