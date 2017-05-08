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Какой мессенджер меньше всех расходует трафик

8 мая 2017 21:04
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В течение часа эксперты тестировали 7 программ — WhatsApp, Telegram, Hangouts, Line, Viber, Facebook Messenger и Skype — через LTE-сети.
Как информирует iphones.ru, итальянский оператор SosTariffe изучил статистику использования трафика популярными мессенджерами.

В течение часа эксперты тестировали 7 программ — WhatsApp, Telegram, Hangouts, Line, Viber, Facebook Messenger и Skype — через LTE-сети.

Тестирование проходило в трёх режимах:

Малый: 20 отправленных и 20 полученных сообщений, 5 отправленных и 2 полученных фотографии

Средний: 40 отправленных и 40 полученных сообщений, 10 полученных и 5 отправленных фотографии

Высокий: 100 отправленных и 100 полученных сообщений, 50 полученных и 20 отправленных фотографий

Как оказалось, меньше всего трафика использует Telegram — от 0,42 МБ до 3,75 МБ за один 1 час использования. Самым ёмким стал Skype — от 3,08 МБ до 22,22 МБ за час.

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Комментарии



Социум
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В течение часа эксперты тестировали 7 программ — WhatsApp, Telegram, Hangouts, Line, Viber, Facebook Messenger и Skype — через LTE-сети.
Какой мессенджер меньше всех расходует трафик
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