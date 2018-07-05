Какими смартфонами пользуются иностранные болельщики ЧМ- 2018

199

МегаФон поделился эксклюзивной статистикой по использованию смартфонов болельщиками Чемпионата мира по футболу 2018.Удивительно, но лидером стал iPhone 7.При этом если говорить о разнообразии марок и брендов устройств, то можно сказать, что в Москве наряду с футбольным чемпионатом проходит и первый «чемпионат смартфонов»: такое разнообразие устройств впервые в истории страны.iPhone 8 практически никто не пользуется, а вот iPhone X просто взорвал индустрию. Этот смартфон наиболее популярен среди болельщиков из США, Китая и Аргентины.Есть и те, кто ходит с iPhone 6 — голландцы.И что ещё важно: почти никто не пользуется версиями Plus. Подавляющее большинство ходит с базовыми версиями смартфонов.Нашлись и те пользователи, которые имеют в наличии смартфоны Huawei MATE 9, Samsung Galaxy S8 и Prestigio multiphone 5453 DUO. Правда, их крайне мало, и все они из Нидерландов и Эстонии. Ну и Аргентины.