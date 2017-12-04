Каких экзотических животных покупают и продают в Самаре

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"Юла" подготовила подборку самых необычных объявлений о продаже животных в Самаре:Первое место в топе самых необычных животных по праву достается пуме. Хозяева готовы отдать очаровательного представителя семейства кошачьих за 150 000 рублей. По словам заводчика, девочка чистокровна, и все документы на нее есть.Второе место в хит-параде необычных питомцев занимает домашний енот. Его можно приобрести за 20 000 рублей.За такую же цену жительница Самары продает варана. Вместе с рептилией покупатель получит террариум с ковриком и подогревом.15 000 рублей потребуется на покупку зеленой игуаны по имени Маргоша.Кроме того, на "Юле" продают императорского удава (15 000 рублей) и шиншилл (13 990 рублей).