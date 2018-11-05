Как живут дети в сиротских учреждениях Самарской области
5 ноября 2018 17:34
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Сейчас в Самарской области проходит большая проверка от Министерства социально – демографической и семейной политики Самарской области ВСЕХ учреждений, входящих в министерство. И в первую очередь – центров помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ( детдомов) и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Состав комиссии, выезжающей на эти проверки – не только представители министерства, но и общественники. Например, та группа проверки, в которой участвовала я, включала в себя представителя от аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области
и двух представительниц сообщества приемных семей Кинель-Черкасского района ( о чем говорили приемные мамы - тема отдельного поста, но сразу скажу, что надеюсь, в ближайшее время эти проблемы начнут решаться - благотворительный фонд "Радость" выиграл Президентский грант для организации психологического сопровождения приемных семей, это огромный прорв). Еще из тех, кто участвовал в проверке - психологи из центра «Надежда» и представители психолого-медико-педагогической комиссии. Я же была приглашена как представитель благотворительного фонда «Радость».
Мы выезжали в город Отрадный и Кинель-Черкасский район для проверки двух реабилитационных центров. Руководителем нашей группы была Кузнецова Людмила Геннадьевна - директор Государственного казённого учреждения СО «Областной центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда».
Собственно, проверка была посвящена выполнению требований 481 Постановления Правительства Российской Федерации "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" (вместе с "Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"). В нем закреплены требования к содержанию, воспитанию, обучению детей-сирот, а также виды учреждений, способных оказывать услуги и сам перечень услуг, которые должны оказываться государством в отношении их воспитанников.
Согласно официальной статистике, из 100% детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, 30% - находятся в государственных учреждениях.
Постановление было принято в 2015 году и в этот же год начались первые изменения в системе. Главное, что оказалось огромным плюсом – это требование организации жизни и быта детей-сирот по семейному типу.
Вы знаете, что я много лет занималась помощью в социальной адаптации детей- сирот и побывала во многих наших детских домах, приютах и домах ребенка. И конечно, то, как живут ребята сейчас, не идет в сравнение в тем, что было еще 5 лет назад.
Итак, у нас был план проверки и на что мы должны обращать внимание. Первый центр, в который мы приехали – был «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонёк» в городе Отрадном. Нас встречает директор центра - Терентьева Татьяна Семеновна.
Сейчас в центре находится 20 детей, из них – 11 – дети-сироты и 9 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Татьяна Семеновна говорит, что за 20 лет работы центра было только 3 ребенка, которые ушли из центра во взрослую жизнь самостоятельно. Все остальные дети – а за это время через стены «Огонька» прошло почти 3000 ребят, дольше, чем на полгода, не задерживались: детей или возвращали в кровные семьи или находили им приемные.
Татьяна Семеновна считает, что это их совместная заслуга вместе с органами опеки и сообществом приемных семей Кинель-Черкасского района, которые очень дружны между собой и как только появляется ребенок с полным статусом, сразу начинают искать ему семью.
У центра налажено взаимодействие с поликлиникой, спортивным центром, творческими секциями. На все концерты и представления воспитанникам центра выделяются билеты и ребята посещают очень много мероприятий. Татьяна Семеновна говорит, что уже несколько лет именно администрацией города заведено такое правило. Кроме того, дети ходят бесплатно в бассейн. И самое главное – все это рядом: здание СРЦН расположено в центре города и ребятам даже ходить/ездить далеко не надо.
Еще чем гордится администрация учреждения – это сохранение дружественных связей детей. Вот поступает «новый» ребенок, а учиться он продолжает в той же школе, где учился раньше. Таких ребят возит автобус или водитель на машине до школы. А малыши центра ходят в обычный садик – и это тоже здорово. Ну что ж, после короткого рассказа о самом центре, мы идем на «экскурсию» - посмотреть своими глазами, как живут ребята.
Первое, что мы видим – столовая. Столики разной высоты. Всех нас сражают скатерти на столах – такие красивые и «домашние».
На кухне по выходным ребят учат готовить салаты, первые и вторые блюда, и даже выпечку.
Медсестра всегда рядом.
Тут же – изолятор, если ребенок вдруг заболел.
Здесь и санузел отдельный.
Душевая кабина.
Идем в другой конец коридора проверять условия проживания детей, которые должны быть приближены к домашним.
На первом этаже - малышковская «семья». Преимущественно тут находятся дети до 7 лет, но есть и ребята-по-старше – братья малышей. Это новое требование как раз – проживание по семейному типу.
Кстати, в «семье» должно проживать не более 8 детей. В спальню мы не пошли, так как детки как раз спали.
Согласно Постановления, должны быть предусмотрены жилые зоны, состоящие из комнаты для игр, для отдыха и сна, для приготовления пищи и ее употребления. Так же в каждой такой «зоне» должен быть свой санузел, у каждого ребенка должны быть свои личные вещи. Собственно – все это есть: отдельная такая «квартира». И даже прихожая.
На втором этаже – еще две «семьи». Первая комната - зал. Большая площадь позволяет разделить его на несколько зон. Спортивную для взрослых, для маленьких, учебная зона. зоны отдыха и вечерних чаепитий.
Спальни. В каждой 2-3 кровати.
Все чисто и аккуратно.
Санузел.
Да, отойти от «казенщины» не всегда удается - номерочки, подписи под номерочками... Но это требования САНПИна уже. Совсем взрослые парни тут живут.
Сотрудники центра стараются помочь детям понять себя. У каждого свое желание. Конечно, в центре есть и комнаты для творчества. Везде – работы ребят. И психологической помощи. Отдельное внимание – комнате встречи приемных родителей и детей.
Кстати, тут же ребята могут встречаться со своими друзьями из школы или двора. Много полезной информации и для потенциальных приемных родителей. А сотрудники центра ведут прием и консультируют даже в выходные.
В день, кода мы посещали этот центр, у одного из воспитанников был день рождения и поздравить его пришли «шефы» - сотрудники Росгвардии.
Столько восторга у именинника. Ему подарили футбольную форму.
Кстати, в центре очень много фотографий детей – воспитанников. Директор говорит, чтобы ребята не чувствовали себя одинокими и не такими, как все.
Ну и заканчивая рассказ об отрадненском центре, хочу показать вот эту картину. Ее нарисовал 17-летний парень пять лет назад, когда только попал сюда.
А вот эту поделку он сделал в свои 18 лет – когда уходил из центра.
Чувствуете разницу?
Прошло 5 лет. Парень этот живет в Отрадном, часто заходит в гости, получил профессию, женился. Последний раз, когда приходил, сказал: я хочу взять на воспитание ребенка, помочь ему, чтобы он не чувствовал себя одиноким, как я в свое время....
Ну а мы выезжаем в Кинель-Черкасский район. Следующее учреждение для проверки - «Кинель-Черкасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный» . Нас встречает директор Акимова Алевтина Николаевна, нам выдают бахилы и всех записывают в специальный журнал посещений.
«Солнечный» тоже работает уже почти 20 лет, раньше это был центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, сейчас таких деток здесь нет, но «доступная среда» - осталась.
Этот центр рассчитан на 24 ребенка, но сейчас здесь 22 воспитанника. Три «квартиры», в каждой из которых проживает 7-8 человек.
Начну, пожалуй, с самой креативной «квартиры». Это зал. Тут ребята и в игры играют и чаи по вечерам гоняют, и телевизор смотрят.
Спальни. Их три. У каждой – свое название: экологи, путешественники.
А это спортсмены. Тут и живет спортсмен Миша. Ему 15 лет, вернули из приемной семьи, когда парень из маленького милого мальчика стал превращаться во взролого человека и у него появилось свое мнение. Причем, странно как –то: все это время у него в диагнозе стояла умственная отсталость и учился он школе 8 вида. А когда его вернули в центр, выяснилось, что умственной отсталости-то никакой нет, и сейчас парень осваивает общеобразовательную программу, участь на твердую четверку! А еще он серьезно увлекся боксом и уже ездит на соревнования. Я отказываюсь понимать – обычно семьи стараются снять диагнозы ребенка и развивать его, а тут – не только не снять, но еще и не развивать. Вообще, Миша – местный любимец и талант: и за маленькими присмотреть, и организовать что-то. А еще говорят воспитатели – человек слова! Если что-то пообещал, обязательно сделает. Но ладно, это я о больном опять о своем…
Итак, у каждого ребенка свой шкафчик для одежды. Общая полка для обуви.
Кстати, одежду выбирают совместно – воспитатели прислушиваются к мнению детей, советуются и заявку в минсоц отправляют с учетом мнения самих детей, которым это все носить.
Тут у каждого есть свое портфолио – все достижения, рисунки, почетные грамоты. «Чтобы, когда вот уйдут они в семью, память им была» - говорит сотрудники центра.
В группе для младших ребят есть вот такой калейдоскоп настроения.
Сами дети-то, конечно, думаю, что это такая игра, а на самом деле – психологическая диагностика. В конце каждой недели психологи смотрят – какое настроение было у ребенка и если вдруг «он плачет» - то сразу подключаются и разбираются в ситуации. Можно и нам всем взять на вооружение такой календарь. А то ведь не всегда наши дети готовы что-то рассказать, а иногда даже и не знают, как сформулировать свое состояние.
Здесь тоже в центре очень много поделок, сделанных воспитанниками.
Ребята из центра ходят в гости к ветеранам и одиноким пенсионерам- помогают по хозяйству и обязательно поздравляют с каждым праздником.
«Знаете, как им это нравится! Ветераны ждут наших ребят, и дети сами – рвутся в гости, им помогать нравится» - говорит Алевтина Николаевна.
Знаю…))) и понимаю и их и ветеранов.
Есть стена гордости и достижений, газета детского самоуправления "Кактус". Воспитатели говорят, частенько и правда бывает колючей.
У каждого ребенка – свой портфель. Отличный от других. И это отметили члены комиссии.
Да, пока мы осматривали сам центр, психологи и специалисты ПМПК тестировали детей! У них тоже свой отчет о психологическом состоянии ребят и уровне напряженности.
Алевтина Николаевна с гордостью показывает нам медицинский блок.
У центра есть лицензия на оказание медицинских услуг, и, как я говорила выше, раньше этот центр был для детей с ОВЗ, оборудование тоже осталось. Оно бережно используется).
Ну и еще немного официоза. Конечно, после экскурсии мы подводили итоги и заполняли специальную таблицу с «вопросами». Нам нужно было решить, соответствует ли положение дел в центре требованиям того или иного пункта Постановления Правительства № 481.
В частности, мы еще выясняли, каков режим дня, учитываются ли индивидуальные особенности детей разного возраста, где дети учатся, есть ли возможность дополнительно посещать вне центра кружки, секции, занятия, развито ли движения кураторства и наставничества и в чем это выражается.
Что прописано в Постановлении - главные постулаты:
1. Организация должна устанавливать режим дня, который разумным образом будет в себе сочетать воспитательные и образовательные программы. Для детей, оставшихся без попечения родителей, организациями должны оказываться услуги по получению ими основных и дополнительных общеобразовательных программ.
2.Организация должна создать условия для посещения детьми кружкой и секций, работающих на основе других заведений.
3.Обязательно должна оказываться детям психологическая, социальная поддержка.
4.Ребята должны иметь возможность участвовать в различных конкурсах, выставках, смотрах, вне пределов учреждений, в которых они воспитываются.
5.Обязательное условие – профориентация, профессиональное обучение детей, при наличии согласия детей. Должно осуществляться обучение детей рабочей профессии или профессии служащих должностей.
6.Дети, пребывающие в специализированных организациях, в соответствии с Постановлением находятся на полном федеральном обеспечении, которое включает в себя бесплатное: питание; предоставление одежды и обуви; проживание; медицинское обслуживание. Предоставляются медицинские услуги по: охране здоровья детей, комплексной оценке здоровья, проведения профилактических и диагностических мероприятий; осмотру детей в профилактических целях; диспансерному наблюдению, для детей, страдающих хроническими заболеваниями; по восстановительному лечению, комплексной реабилитации детей, их адаптации.
7.Помимо вышеуказанных услуг, организациями в обязательном порядке оказываются социальные услуги: направленные на социально-трудовую реабилитацию, целью которой является восстановление бытовых, социальных, профессиональных способностей; по физическому воспитанию детей-инвалидов, учитывая их возраст, состояние здоровья, которые позволяют развить их способности в пределах максимальных возможностей.
8.Учреждение обязано ежегодно размещать на своем официальном сайте информацию о: организации (задачи, условия содержания и воспитания детей); количестве детей, находящихся на воспитании; кадровом составе работников; направлении работы с детьми, порядке взаимодействия с гражданами, другими организациями; количестве детей, возвращенных в течение года законным представителям, а также устроенным на воспитание в семьи.
Каждый пункт изучаем – внимательно и дотошно.
Итог нашей работы того дня – все соответствует. Где-то можно расширить, где-то – углубить, но и сейчас все в соответствии с законодательством.
Мое мнение всегда неизменно: да - тепло, да- уютно, да - почти как в семье. Ключевое слово "почти". Но иногда, из тех историй, которые я слышу о то самих ребят, и от сотрудников таких центров, детям действительно лучше здесь, чем там, где их жизни угрожают самые близкие казалось бы люди. И конечно, каждый ребенок хочет в семью, какую бы травму ему не нанесли мы - взрослые. Просто, гораздо легче сказать "Нет, мне не надо семьи" - это сразу такая подушка безопасности, что тебя не выберут, ты окажешься не нужным.... Или тебя вернут, потому что ты оказался неудобным. Но это тема другого поста.
Фото здесь.
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