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Как запрограммировать успех на 2019 год

31 декабря 2018 19:01
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Психолог Анетта Орлова — о том, как правильно загадывать желания, чтобы они непременно сбылись.
Новый год — волшебный праздник. Готовимся к нему с огромным рвением, пытаемся объять необъятное и в этой гонке забываем о главном: осознанно подготовиться к новому году, передает life.ru.

Так важно на миг остановить новогоднюю суету, собраться с мыслями и подвести итоги. Поразмыслить: каким же был 2018 год для нас, всё ли задуманное годом раньше сбылось, что хорошего или плохого он нам принёс. Главное, не ругайте себя за промахи и неудачи, это важные уроки жизни. Поблагодарите за них, сделайте выводы и идите вперёд к новым вершинам.

Новый год обладает необходимой магией чуда — самое время загадывать желания. И не просто загадывать, а программировать себя на исполнение своих желаний в новом году. Для этого понадобятся всего лишь календарь, цветные карандаши и ваше желание.

Возьмите большой календарь с отдельными страничками по месяцам. Дайте название каждому месяцу и краткое описание, главное, положительное и созвучное названию. К примеру: февраль — мотиватор, двигающий вперёд, март — весельчак, приносящий радость, и так далее. Раскрасьте каждый месяц цветом, с которым ассоциируется его описание. Доверьтесь своим чувствам, закройте глаза и представьте его. Используйте символы, картинки, эмоции, всё то, что хотелось бы получить. Не пишите конкретные события, пусть они будут абстрактные, но положительные, и тогда "бессознательное" само решит, чем порадовать вас. Если подойти к этому процессу осознанно, с истинными желаниями — увидите, как результат не заставит себя ждать.

Практика очень эффективная, творческая, самое сложное — выделить время на неё. Не стоит торопиться успеть до 31-го, впереди несколько спокойных дней января — прекрасное время взять фокус на свои желания, уделить это время себе.

Желания сбудутся лишь у того, чей внутренний (психический) ресурс полон!

Психический ресурс — это количество нашей накопленной психической энергии. Человек с большим количеством психического ресурса оптимистичен, активен, уравновешен, спокоен, у него хорошее настроение, есть интерес к жизни, к новым впечатлениям. Чем больше у человека психического ресурса, тем больше у него возникает возможностей, счастливых стечений обстоятельств и так далее. Хорошие события добавляют в копилку нашего ресурса, очень часто мы не замечаем хорошие события и тогда не получаем того ресурса, который могли бы получить.

Ресурс накапливается во время сна, медитаций, молитв, гипноза, общения с добрыми людьми, от которых тепло на душе, во время спортивных занятий, особенно под музыку, путешествий, когда мы хвалим себя за деятельность и когда замечаем хорошее в других людях.

Наш организм уникален, он готов нам помочь в любой момент выработать гормоны счастья, наша же задача — помочь ему в этом. Для накопления ресурса важно научиться стимулировать нейронные пути. Что это за гормоны и пути?

Эндорфин, дофамин, серотонин, окситоцин — все эти гормоны вырабатываются благодаря нашим действиям, таким как сон, медитация, физические упражнения, общение с приятными людьми, любовь к себе и своим близким. Всё это прекрасно восстанавливает наш ресурс.

Отмечайте свои маленькие победы, совершайте шаги к своей цели, выходите из зоны комфорта, учитесь доверять людям и будьте сами достойны доверия.

Смейтесь как можно чаще, обращайте внимание на то, что вызывает у вас смех, окружайте себя позитивными людьми. Искренний смех продлевает жизнь, и это не вымысел.

И даже плачьте. Плач вызывает прилив эндорфинов в связи с физическим напряжением. Плач эффективен в том случае, когда вы искренне хотите поплакать, но при этом сами себе запрещаете. Много плакать не нужно!

Простые действия, которыми не стоит пренебрегать. Помогайте себе, стимулируйте нейронные пути для выработки гормонов позитива — они помогут исполнить все желания!

Заветное желание

Что женщине для счастья надо? Довольно много: крепкой семьи, хорошего самочувствия, яркой личной жизни, финансовой независимости, самореализации. Но если составить список желаний по всем этим сферам, получится внушительный перечень. Выделите из множества важных целей несколько главных и двигайтесь в их направлении.

Достичь цели — возможно, следуйте простым правилам:

Оцените ваше стремление от 0 до 10 в зависимости от степени вдохновения и мотивации. Цели с отметкой больше 8 баллов, вероятнее всего, будут достигнуты. Запишите на бумаге, это важно! При прописывании цели включается подсознание.
Конкретизируйте цели, они должны быть реалистичные, достижимые.
Формулируйте цель в настоящем времени и в утвердительной форме.
Определите цель — она ваша или навязана чужим мнением? Подумайте, готовы ли вы затрачивать много сил для достижения цели. Спросите себя: "Ради чего вы идёте к этой цели?" Если ответы на эти вопросы положительные — цель ваша.
Представьте, если вы достигли цели, какие эмоции испытываете? Если спокойствие и радость — вы на верном пути.
Делите свои цели на более мелкие задачи. Год — довольно продолжительный период, это может ослабить вашу бдительность: мы начинаем откладывать цель на потом, в итоге забывая вовсе. Поэтому лучше ставьте две-три крупные цели, разделив стратегию действий на более короткие периоды (на два-три месяца). Мелкие цели оформите отдельным списком, закрывая их по мере возможности.
Работайте над своими ограничивающими установками. Позвольте быть самим собой. Не идите на поводу у своего внутреннего критика, он сделает всё, чтобы вы сдались.
Хвалите себя за каждое действие на пути к цели.
Учитесь делегировать, не бойтесь просить помощи у других людей.
Накапливайте свой ресурс!

Новый год — самое время выбросить всё ненужное не только из дома, но и из своей головы: всё то, что было преградой на пути к вашей мечте.

В новогоднюю ночь под бой курантов закройте глаза и тихонечко скажите себе: "Всё сбудется! Я всё могу! Я этого достоин!"

Будьте счастливы, милые! С Новым годом! 
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