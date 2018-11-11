Как вызвать экстренные службы по мобильному телефону

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Для вызова служб экстренного реагирования с мобильных телефонов необходимо набирать трехзначный номер. Так, при звонке в пожарно-спасательную службу нужно набирать 101, номер полиции – 102, скорой медицинской помощи – 103, аварийной газовой службы – 104.При звонке следует сообщить: что и где произошло, есть ли пострадавшие, свои имя и фамилию.Уметь вызывать экстренные службы должны и ваши дети. Красочные памятки с номерами телефонов можно разместить в квартире на видном месте. Ребенка обязательно следует предостеречь от ложных вызовов, передает пресс-служба облМЧС.