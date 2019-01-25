Как выглядит школьное питание за 60 рублей в день? Кузбасские подростки показали, чем их кормят в школьной столовой
25 января 2019 18:59
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— Вот чем нас кормят за 60 рублей, — рассказывает одна из участниц видео. — Как собакам прям. Макарошки-макарошки.
В комментариях к ролику утверждают, что видео было снято в одной из школ города Юрги.
Ранее в Кузбассе проверяли местные школы после того, как детский омбудсмен в регионе Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках у школьников. Власти Кузбасса усомнились в правдивости его слов. Представителей главы региона удивило, что омбудсмен "выждал почти месяц" и сделал публичное заявление перед депутатами областного совета, не забив вовремя тревогу. Губернатор Сергей Цивилёв поручил проверить озвученные омбудсменом данные. Кроме того, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Кузбасса с требованием разобраться в сложившейся ситуации. В итоге ОНФ провел проверку, которая не нашла подтверждений словам Кислицына.
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