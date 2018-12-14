Как в российских тюрьмах зарабатывают с помощью телефона

308

Но за ним, возможно, стоял не просто «разводила». Этот бизнес действует в российских колониях, и его цель – добиться от вас пересылки или передачи денег, номера банковской карты, а иногда и данных паспорта.Какие виды удалённого обмана процветают сейчас? Разберёмся, чтобы ни вы, ни ваши родные никогда не купились на подобное.Необязательно паспорт. Любой мало-мальски значительный предмет. Забываете в магазине любимый MacBook или флешку с готовой курсовой, ваш шпиц на прогулке убегает в закат.Многие после такого пишут объявления на столбах, подъездах и в интернете – в надежде вернуть пропажу за вознаграждение. Нередко этим пользуются мошенники.Как работает: после размещения объявления позвонит мужчина и скажет, что готов вернуть находку, но хочет предоплату – иначе он имеет полное право продать MacBook (ведь он же его не крал!) или выбросить ваш паспорт в мусорное ведро.Предоплату говорят перевести на карту или на электронный кошелек с ближайшего терминала. В ответ обещают где-нибудь оставить вашу пропажу.В 99,9% случаев это мошенничество. Заключенные мониторят такие объявления и просто разводят вас на деньги. Никто ничего не нашел и возвращать не собирается.Деньги вы переводите добровольно, телефонов и карт у заключенных как бы нет, так что накинуть срок за мошенничество будет сложно.Схема аналогичная. Но нужны партнеры на воле, которые будут непосредственно скручивать номера. Прозвон и ведение бизнеса как раз организовывают из-за решетки.Часто владелец машины, у которой исчезли номера, не хочет заморачиваться с восстановлением. За тысячу-другую рублей проще узнать, где мошенники спрятали номера, чем писать заявления и дожидаться изготовления новых знаков.В этой схеме номера обычно возвращают. Но метод работает, пока на него ведутся.Не платите мошенникам! Они с высокой долей вероятности снова скрутят именно ваши номера, ведь знают, что вы «доитесь».Купите нормальные антивандальные рамки на авторынке. Они не гарантируют 100% безопасности, но повышают шансы на то, что «разденут» не вашу машину.Здесь всё просто. Отправляется сообщение «Ваша карта заблокирована», затем следует номер, на который нужно позвонить.Мошенники заставляют вас дать информацию о карте, включая CVC/CVV и PIN-код. Или убеждают зарегистрироваться в мобильном банке и сообщить коды доступа.Затем уводят деньги со счёта. По-максимуму.НИКОГДА не сообщайте данные карты по телефону, а также не диктуйте или передавайте цифры, присылаемые в SMS-сообщениях от банков.«Мама, меня повязали!» – такой звонок или сообщение в три часа ночи вызывает инстинктивное желание помочь. А потом уже разбираться.Просить будут приличные суммы, от 1000 рублей и до бесконечности. Зависит от того, как хорошо вас «разработали» по социалкам и выяснили доход.Сообщения могут маскировать, например, под оповещения от полиции. Даже могут использовать виртуальный номер, похожий на номер вашего родственника. А их имена подсмотрят в социальных сетях, чтобы вызвать доверие.Если вам пришло что-то подобное, звоните и проверяйте. Напрямую по сохранённому у вас номеру, а не по тому, с которого пришла «новость». 99,9%, что вас пытаются развести.В этом случае суммы гораздо ниже: 100 или 200, максимум 500 рублей. Подписываются либо расплывчато («бро»), либо используют знакомые вам имена/фамилии из списков друзей ВКонтакте или Facebook.Раз денег на счету у мошенника нет, то и позвонить ему для проверки не получится. Лучше сверьте номера. Не знаете такой? Связаться с человеком иначе никак не можете? Ну и всё, удаляем сообщение.Заключенные звонят и представляются оператором. Затем сообщают, что из-за сбоя в системе сумма с мобильного счета может пропасть. Или заблокируется SIM-карта.Чтобы не допустить этого, нужно якобы ввести определенную комбинацию.Если что, эта комбинация – команда для перевода средств на счет мошенников. Деньги могут снимать с баланса мобильного или с прикрепленной банковской карты (Сбербанк).Запоминаем: никогда не сообщайте никаких кодов по телефону или в сообщениях.Буквально полгода назад этот подвид развода был невероятно популярным: народ массово «выигрывал iPhone».Базы номеров для рассылки покупают или собирают на сайтах продажи авто, аренды квартир и т.д. – благо, времени в тюрьме много, как и дешёвой рабочей силы.Затем организуется рассылка сообщений: «Поздравляем, вы выиграли главный приз!». Чтобы получить его, нужно лишь оплатить операционные издержки: закинуть несколько тысяч на карту.Другой вариант – деньги просят, чтобы повысить ваши шансы на успех. Дескать, победителей несколько, кто отправит больше всех, тот и выиграет.Даже если человек понимает, что это развод, надежда умирает последней. В редакцию iPhones.ru постоянно поступают письма: мол, я тут айфон выиграл, но мне его не присылают. Приходится расстраивать.В этом случае жертв находят на сайтах объявлений.Выбирают дорогие товары: квартиры, машины, ювелирные изделия и т.д. Затем звонят по номеру и сообщают, что хотят купить товар и готовы сделать предоплату. Причин придумывают полно.В обмен требуют сканы паспорта, данные банковской карты (а если повезет, то и одноразовый пароль, который позволит перевести с карты деньги).С картой всё понятно. А вот по документам заключенные ухитрялись получить новый клиентский логин и сменить пароль, а значит – и возможность распоряжаться средствами на счету.Ещё один интересный способ – когда заключенный прямо звонит жертве и описывает: выиграл в лотерею, но выигрыш получить не могу.Во-первых, 75% заберет государство на его содержание, во-вторых, остальные выплатят пострадавшему от его рук / жене / детям / кому угодно.Жертве легко попасться на удочку, ведь всего за 5-10 тыс. можно получить билет с в несколько раз большим выигрышем. Но вы же понимаете, что никакого выигрыша нет?Удалённое мошенничество часто контролируется кем-то в колонии или за её пределами. Простые «зэки» пашут, другие на них зарабатывают.Выигрыши направляют на поддержку «своих», которые сидят в карцере, лечатся или собираются выйти в никуда после десятилетий отсидки.Но бывает и так, что деньги тратятся на ещё больший «развод».Игровые автоматы в интернете и ставки на спорт – частое место слива мошеннических доходов. Выигрывают, понятное дело, редко. Но человек, который уже подсел на азартные игры, оторваться не может, а от игромании в тюрьме не лечат.Получается замкнутый круг: их разводят, а они продолжают уже с двойным упорством.Описанное выше – лишь верхушка айсберга, ведь только на проносе мобилок (с последующим отъемом и перепродажей) «кони», или «ноги», делают миллионные обороты.За мошенничество с использованием телефона у заключенного максимум могут отнять этот самый телефон и поместить в карцер. По заявлению пострадавших никого не накажут – здесь важно поймать за руку, а заниматься этим никто не будет.Важно понимать, как работают все эти схемы развода. Тогда вероятность стать жертвой мошенников из-за решетки будет равна нулю.