Я нашел ошибку
Главные новости: 
Какие виды удалённого обмана процветают сейчас? Разберёмся, чтобы ни вы, ни ваши родные никогда не купились на подобное.
Как в российских тюрьмах зарабатывают с помощью телефона
Октябрьский райсуд Самары продлил арест экс-руководителя Управления капстроительства СО Светланы Моравской
Администрация Тольятти утвердила новую стоимость кв.м для расчета социальных выплат за счет городского бюджета.
В Тольятти повысили стоимость квадратного метра жилья
В уборке улиц города в ночную смену планируется задействовать уборщиков территорий 64 человека и 215 единиц техники.
План производства работ МП «Благоустройство» в ночь с 14 на 15 декабря
Пассажиры - участники проекта
Новый поезд №125 Самара - Казань ждет первых пассажиров
Игорь Комаров отметил, что расширение охвата участников окружных проектов должно стать первоочередной задачей.
В Москве обсудили развитие общественных проектов Приволжского федерального округа
Приобретенное АО «Авиаагрегат» оборудование позволяет запустить полный производственный цикл изготовления трубопроводов – от заготовки до конечной трубы, включающий весь перечень операций: обрезку, развальцовку, гибку, маркировку, пыжевание, измерение.
«Авиаагрегат» запустил линию по изготовлению трубопроводов для Sukhoi Superjet 100
Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина задержан в Самаре по месту жительства.
Самарские полицейские совместно с коллегами из Москвы задержали самарца, вымогавший деньги у известных артистов
сегодня  Суббота, 15 декабря, 02:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/12:
USD 66.43
0.18
EUR 75.39
0
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Как в российских тюрьмах зарабатывают с помощью телефона

14 декабря 2018 23:50
308
Какие виды удалённого обмана процветают сейчас? Разберёмся, чтобы ни вы, ни ваши родные никогда не купились на подобное.
Вам пришло мошенническое сообщение на айфон. Вы улыбнулись, удалили его и забыли, передает iphones.ru.

Но за ним, возможно, стоял не просто «разводила». Этот бизнес действует в российских колониях, и его цель – добиться от вас пересылки или передачи денег, номера банковской карты, а иногда и данных паспорта.

Какие виды удалённого обмана процветают сейчас? Разберёмся, чтобы ни вы, ни ваши родные никогда не купились на подобное.

Вы потеряли паспорт, а его «нашли»

Необязательно паспорт. Любой мало-мальски значительный предмет. Забываете в магазине любимый MacBook или флешку с готовой курсовой, ваш шпиц на прогулке убегает в закат.

Многие после такого пишут объявления на столбах, подъездах и в интернете – в надежде вернуть пропажу за вознаграждение. Нередко этим пользуются мошенники.

Как работает: после размещения объявления позвонит мужчина и скажет, что готов вернуть находку, но хочет предоплату – иначе он имеет полное право продать MacBook (ведь он же его не крал!) или выбросить ваш паспорт в мусорное ведро.

Предоплату говорят перевести на карту или на электронный кошелек с ближайшего терминала. В ответ обещают где-нибудь оставить вашу пропажу.

В 99,9% случаев это мошенничество. Заключенные мониторят такие объявления и просто разводят вас на деньги. Никто ничего не нашел и возвращать не собирается.

Деньги вы переводите добровольно, телефонов и карт у заключенных как бы нет, так что накинуть срок за мошенничество будет сложно.

Номер с машины скрутили. Вернут за деньги

Схема аналогичная. Но нужны партнеры на воле, которые будут непосредственно скручивать номера. Прозвон и ведение бизнеса как раз организовывают из-за решетки.

Часто владелец машины, у которой исчезли номера, не хочет заморачиваться с восстановлением. За тысячу-другую рублей проще узнать, где мошенники спрятали номера, чем писать заявления и дожидаться изготовления новых знаков.

В этой схеме номера обычно возвращают. Но метод работает, пока на него ведутся.

Не платите мошенникам! Они с высокой долей вероятности снова скрутят именно ваши номера, ведь знают, что вы «доитесь».

Купите нормальные антивандальные рамки на авторынке. Они не гарантируют 100% безопасности, но повышают шансы на то, что «разденут» не вашу машину.

Ваша карта заблокирована. Позвоните на этот номер

Здесь всё просто. Отправляется сообщение «Ваша карта заблокирована», затем следует номер, на который нужно позвонить.

Мошенники заставляют вас дать информацию о карте, включая CVC/CVV и PIN-код. Или убеждают зарегистрироваться в мобильном банке и сообщить коды доступа.

Затем уводят деньги со счёта. По-максимуму.

НИКОГДА не сообщайте данные карты по телефону, а также не диктуйте или передавайте цифры, присылаемые в SMS-сообщениях от банков.

Ваш родственник попал в беду. Переведите деньги

«Мама, меня повязали!» – такой звонок или сообщение в три часа ночи вызывает инстинктивное желание помочь. А потом уже разбираться.

Просить будут приличные суммы, от 1000 рублей и до бесконечности. Зависит от того, как хорошо вас «разработали» по социалкам и выяснили доход.

Сообщения могут маскировать, например, под оповещения от полиции. Даже могут использовать виртуальный номер, похожий на номер вашего родственника. А их имена подсмотрят в социальных сетях, чтобы вызвать доверие.

Если вам пришло что-то подобное, звоните и проверяйте. Напрямую по сохранённому у вас номеру, а не по тому, с которого пришла «новость». 99,9%, что вас пытаются развести.

Блин, у меня закончились деньги на счету. Пополни плиз

В этом случае суммы гораздо ниже: 100 или 200, максимум 500 рублей. Подписываются либо расплывчато («бро»), либо используют знакомые вам имена/фамилии из списков друзей ВКонтакте или Facebook.

Раз денег на счету у мошенника нет, то и позвонить ему для проверки не получится. Лучше сверьте номера. Не знаете такой? Связаться с человеком иначе никак не можете? Ну и всё, удаляем сообщение.

Баланс вашего счёта будет аннулирован. Введите код, чтобы отказаться

Заключенные звонят и представляются оператором. Затем сообщают, что из-за сбоя в системе сумма с мобильного счета может пропасть. Или заблокируется SIM-карта.

Чтобы не допустить этого, нужно якобы ввести определенную комбинацию.

Если что, эта комбинация – команда для перевода средств на счет мошенников. Деньги могут снимать с баланса мобильного или с прикрепленной банковской карты (Сбербанк).

Запоминаем: никогда не сообщайте никаких кодов по телефону или в сообщениях.

Вы выиграли iPhone или автомобиль. Оплатите доставку

Буквально полгода назад этот подвид развода был невероятно популярным: народ массово «выигрывал iPhone».

Базы номеров для рассылки покупают или собирают на сайтах продажи авто, аренды квартир и т.д. – благо, времени в тюрьме много, как и дешёвой рабочей силы.

Затем организуется рассылка сообщений: «Поздравляем, вы выиграли главный приз!». Чтобы получить его, нужно лишь оплатить операционные издержки: закинуть несколько тысяч на карту.

Другой вариант – деньги просят, чтобы повысить ваши шансы на успех. Дескать, победителей несколько, кто отправит больше всех, тот и выиграет.

Даже если человек понимает, что это развод, надежда умирает последней. В редакцию iPhones.ru постоянно поступают письма: мол, я тут айфон выиграл, но мне его не присылают. Приходится расстраивать.

Я не в городе, забронируйте квартиру/товар. Переведите предоплату

В этом случае жертв находят на сайтах объявлений.

Выбирают дорогие товары: квартиры, машины, ювелирные изделия и т.д. Затем звонят по номеру и сообщают, что хотят купить товар и готовы сделать предоплату. Причин придумывают полно.

В обмен требуют сканы паспорта, данные банковской карты (а если повезет, то и одноразовый пароль, который позволит перевести с карты деньги).

С картой всё понятно. А вот по документам заключенные ухитрялись получить новый клиентский логин и сменить пароль, а значит – и возможность распоряжаться средствами на счету.

Я выиграл в лотерее, но нет денег на налог. Купите «билетик»

Ещё один интересный способ – когда заключенный прямо звонит жертве и описывает: выиграл в лотерею, но выигрыш получить не могу.

Во-первых, 75% заберет государство на его содержание, во-вторых, остальные выплатят пострадавшему от его рук / жене / детям / кому угодно.

Жертве легко попасться на удочку, ведь всего за 5-10 тыс. можно получить билет с в несколько раз большим выигрышем. Но вы же понимаете, что никакого выигрыша нет?

Куда уходят заработанные деньги? Не всегда в «общак»

Удалённое мошенничество часто контролируется кем-то в колонии или за её пределами. Простые «зэки» пашут, другие на них зарабатывают.

Выигрыши направляют на поддержку «своих», которые сидят в карцере, лечатся или собираются выйти в никуда после десятилетий отсидки.

Но бывает и так, что деньги тратятся на ещё больший «развод».

Игровые автоматы в интернете и ставки на спорт – частое место слива мошеннических доходов. Выигрывают, понятное дело, редко. Но человек, который уже подсел на азартные игры, оторваться не может, а от игромании в тюрьме не лечат.

Получается замкнутый круг: их разводят, а они продолжают уже с двойным упорством.

Такие дела

Описанное выше – лишь верхушка айсберга, ведь только на проносе мобилок (с последующим отъемом и перепродажей) «кони», или «ноги», делают миллионные обороты.

За мошенничество с использованием телефона у заключенного максимум могут отнять этот самый телефон и поместить в карцер. По заявлению пострадавших никого не накажут – здесь важно поймать за руку, а заниматься этим никто не будет.

Важно понимать, как работают все эти схемы развода. Тогда вероятность стать жертвой мошенников из-за решетки будет равна нулю. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 декабря 2018  23:50
Какие виды удалённого обмана процветают сейчас? Разберёмся, чтобы ни вы, ни ваши родные никогда не купились на подобное.
Как в российских тюрьмах зарабатывают с помощью телефона
Какие виды удалённого обмана процветают сейчас? Разберёмся, чтобы ни вы, ни ваши родные никогда не купились на подобное.  Социум
307
14 декабря 2018  20:12
В связи со строительством инженерных сетей.
В историческом центре Самары продлено ограничение движения транспорта
В связи со строительством инженерных сетей.  Социум
215
14 декабря 2018  19:12
Эта школа является пилотной площадкой для реализации программ включения детей с ограниченными возможностями здоровья в полноценный образовательный процесс.
В самарской школе №139 будет оборудован лифт
Эта школа является пилотной площадкой для реализации программ включения детей с ограниченными возможностями здоровья в полноценный образовательный процесс.  Социум
216
Весь список

Здравоохранение
14 декабря 2018  15:03
Офтальмологи осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Предновогодний выезд мобильная офтальмологическая бригада совершит в Красноглинский район Самары
Офтальмологи осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по... Здравоохранение
204
14 декабря 2018  14:32
Россияне платят за медуслуги, которые должны получать без дополнительных затрат.
Правда за пациентом. Как выбить у больницы своё бесплатное лечение
Россияне платят за медуслуги, которые должны получать без дополнительных затрат.  Здравоохранение
232
14 декабря 2018  11:15
Мужчин в Тольятти приглашают проверить свое здоровье
Мужчин в Тольятти приглашают проверить свое здоровье
Комплекс исследований рекомендован для мужчин старше 40 лет. Здравоохранение
146
Весь список
Новости медицины
13 декабря 2018  19:50
Как выбрать врачей и клиники в Самаре
Как выбрать врачей и клиники в Самаре
 Для каждого человека важно своевременно обратиться к врачу, если вдруг появились какие-то негативные симптомы, проблемы со здоровьем.  Новости медицины
49
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
180
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
194
Весь список
Туризм
12 декабря 2018  10:11
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
238
11 декабря 2018  11:52
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
337
11 декабря 2018  10:37
Туроператор, из-за долгов которого самарцы застряли в Китае, попал под уголовную статью
Туроператор, из-за долгов которого самарцы застряли в Китае, попал под уголовную статью
Буквально накануне чиновники известили самарцев о приостановке отправки рейсов в Китай. Туризм
256
Весь список
Образование
14 декабря 2018  12:43
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
176
13 декабря 2018  15:54
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы.
В Самаре пройдет Всероссийский семинар «Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» как средство повышения квалификации педагогов»
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы.  Образование
339
13 декабря 2018  14:45
Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа.
Первый в истории региона Окружной форум транспортников посетил Дмитрий Кривов
 Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа.  Образование
351
Весь список

Культура
14 декабря 2018  10:58
В Новокуйбышевске прошёл юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
В Новокуйбышевске прошёл юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
В этом году продемонстрировать свои способности приехали более 800 юных талантов. Культура
221
13 декабря 2018  21:12
Дмитрий Азаров поблагодарил всех деятелей культуры, которые своим трудом, творчеством, неиссякаемой энергией развивают искусство СО, делают жизнь людей полнее и насыщеннее.
Сызранской драме - 100 лет: подарок юбиляру от Дмитрия Азарова - современный светодиодный экран
Дмитрий Азаров поблагодарил всех деятелей культуры, которые своим трудом, творчеством, неиссякаемой энергией развивают искусство СО, делают жизнь людей полнее и... Культура
414
13 декабря 2018  12:59
Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке
Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке
Также лучшие детские рисунки с видами городских достопримечательностей с конкурса «Самара глазами детей» войдут в «Виртуальную прогулку». Культура
212
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
153
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
427
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
673
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
598
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
945
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
861
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
590
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
589
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
932
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1116
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
994
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1376
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1763
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1842
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3068
Весь список

Мероприятия
Детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 20 лет
В Самаре пройдет городской конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке
Хабиб Нурмагомедов встретился со своими многочисленными самарскими поклонниками
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные