Как в российских тюрьмах зарабатывают с помощью телефона
14 декабря 2018 23:50
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Но за ним, возможно, стоял не просто «разводила». Этот бизнес действует в российских колониях, и его цель – добиться от вас пересылки или передачи денег, номера банковской карты, а иногда и данных паспорта.
Какие виды удалённого обмана процветают сейчас? Разберёмся, чтобы ни вы, ни ваши родные никогда не купились на подобное.
Вы потеряли паспорт, а его «нашли»
Необязательно паспорт. Любой мало-мальски значительный предмет. Забываете в магазине любимый MacBook или флешку с готовой курсовой, ваш шпиц на прогулке убегает в закат.
Многие после такого пишут объявления на столбах, подъездах и в интернете – в надежде вернуть пропажу за вознаграждение. Нередко этим пользуются мошенники.
Как работает: после размещения объявления позвонит мужчина и скажет, что готов вернуть находку, но хочет предоплату – иначе он имеет полное право продать MacBook (ведь он же его не крал!) или выбросить ваш паспорт в мусорное ведро.
Предоплату говорят перевести на карту или на электронный кошелек с ближайшего терминала. В ответ обещают где-нибудь оставить вашу пропажу.
В 99,9% случаев это мошенничество. Заключенные мониторят такие объявления и просто разводят вас на деньги. Никто ничего не нашел и возвращать не собирается.
Деньги вы переводите добровольно, телефонов и карт у заключенных как бы нет, так что накинуть срок за мошенничество будет сложно.
Номер с машины скрутили. Вернут за деньги
Схема аналогичная. Но нужны партнеры на воле, которые будут непосредственно скручивать номера. Прозвон и ведение бизнеса как раз организовывают из-за решетки.
Часто владелец машины, у которой исчезли номера, не хочет заморачиваться с восстановлением. За тысячу-другую рублей проще узнать, где мошенники спрятали номера, чем писать заявления и дожидаться изготовления новых знаков.
В этой схеме номера обычно возвращают. Но метод работает, пока на него ведутся.
Не платите мошенникам! Они с высокой долей вероятности снова скрутят именно ваши номера, ведь знают, что вы «доитесь».
Купите нормальные антивандальные рамки на авторынке. Они не гарантируют 100% безопасности, но повышают шансы на то, что «разденут» не вашу машину.
Ваша карта заблокирована. Позвоните на этот номер
Здесь всё просто. Отправляется сообщение «Ваша карта заблокирована», затем следует номер, на который нужно позвонить.
Мошенники заставляют вас дать информацию о карте, включая CVC/CVV и PIN-код. Или убеждают зарегистрироваться в мобильном банке и сообщить коды доступа.
Затем уводят деньги со счёта. По-максимуму.
НИКОГДА не сообщайте данные карты по телефону, а также не диктуйте или передавайте цифры, присылаемые в SMS-сообщениях от банков.
Ваш родственник попал в беду. Переведите деньги
«Мама, меня повязали!» – такой звонок или сообщение в три часа ночи вызывает инстинктивное желание помочь. А потом уже разбираться.
Просить будут приличные суммы, от 1000 рублей и до бесконечности. Зависит от того, как хорошо вас «разработали» по социалкам и выяснили доход.
Сообщения могут маскировать, например, под оповещения от полиции. Даже могут использовать виртуальный номер, похожий на номер вашего родственника. А их имена подсмотрят в социальных сетях, чтобы вызвать доверие.
Если вам пришло что-то подобное, звоните и проверяйте. Напрямую по сохранённому у вас номеру, а не по тому, с которого пришла «новость». 99,9%, что вас пытаются развести.
Блин, у меня закончились деньги на счету. Пополни плиз
В этом случае суммы гораздо ниже: 100 или 200, максимум 500 рублей. Подписываются либо расплывчато («бро»), либо используют знакомые вам имена/фамилии из списков друзей ВКонтакте или Facebook.
Раз денег на счету у мошенника нет, то и позвонить ему для проверки не получится. Лучше сверьте номера. Не знаете такой? Связаться с человеком иначе никак не можете? Ну и всё, удаляем сообщение.
Баланс вашего счёта будет аннулирован. Введите код, чтобы отказаться
Заключенные звонят и представляются оператором. Затем сообщают, что из-за сбоя в системе сумма с мобильного счета может пропасть. Или заблокируется SIM-карта.
Чтобы не допустить этого, нужно якобы ввести определенную комбинацию.
Если что, эта комбинация – команда для перевода средств на счет мошенников. Деньги могут снимать с баланса мобильного или с прикрепленной банковской карты (Сбербанк).
Запоминаем: никогда не сообщайте никаких кодов по телефону или в сообщениях.
Вы выиграли iPhone или автомобиль. Оплатите доставку
Буквально полгода назад этот подвид развода был невероятно популярным: народ массово «выигрывал iPhone».
Базы номеров для рассылки покупают или собирают на сайтах продажи авто, аренды квартир и т.д. – благо, времени в тюрьме много, как и дешёвой рабочей силы.
Затем организуется рассылка сообщений: «Поздравляем, вы выиграли главный приз!». Чтобы получить его, нужно лишь оплатить операционные издержки: закинуть несколько тысяч на карту.
Другой вариант – деньги просят, чтобы повысить ваши шансы на успех. Дескать, победителей несколько, кто отправит больше всех, тот и выиграет.
Даже если человек понимает, что это развод, надежда умирает последней. В редакцию iPhones.ru постоянно поступают письма: мол, я тут айфон выиграл, но мне его не присылают. Приходится расстраивать.
Я не в городе, забронируйте квартиру/товар. Переведите предоплату
В этом случае жертв находят на сайтах объявлений.
Выбирают дорогие товары: квартиры, машины, ювелирные изделия и т.д. Затем звонят по номеру и сообщают, что хотят купить товар и готовы сделать предоплату. Причин придумывают полно.
В обмен требуют сканы паспорта, данные банковской карты (а если повезет, то и одноразовый пароль, который позволит перевести с карты деньги).
С картой всё понятно. А вот по документам заключенные ухитрялись получить новый клиентский логин и сменить пароль, а значит – и возможность распоряжаться средствами на счету.
Я выиграл в лотерее, но нет денег на налог. Купите «билетик»
Ещё один интересный способ – когда заключенный прямо звонит жертве и описывает: выиграл в лотерею, но выигрыш получить не могу.
Во-первых, 75% заберет государство на его содержание, во-вторых, остальные выплатят пострадавшему от его рук / жене / детям / кому угодно.
Жертве легко попасться на удочку, ведь всего за 5-10 тыс. можно получить билет с в несколько раз большим выигрышем. Но вы же понимаете, что никакого выигрыша нет?
Куда уходят заработанные деньги? Не всегда в «общак»
Удалённое мошенничество часто контролируется кем-то в колонии или за её пределами. Простые «зэки» пашут, другие на них зарабатывают.
Выигрыши направляют на поддержку «своих», которые сидят в карцере, лечатся или собираются выйти в никуда после десятилетий отсидки.
Но бывает и так, что деньги тратятся на ещё больший «развод».
Игровые автоматы в интернете и ставки на спорт – частое место слива мошеннических доходов. Выигрывают, понятное дело, редко. Но человек, который уже подсел на азартные игры, оторваться не может, а от игромании в тюрьме не лечат.
Получается замкнутый круг: их разводят, а они продолжают уже с двойным упорством.
Такие дела
Описанное выше – лишь верхушка айсберга, ведь только на проносе мобилок (с последующим отъемом и перепродажей) «кони», или «ноги», делают миллионные обороты.
За мошенничество с использованием телефона у заключенного максимум могут отнять этот самый телефон и поместить в карцер. По заявлению пострадавших никого не накажут – здесь важно поймать за руку, а заниматься этим никто не будет.
Важно понимать, как работают все эти схемы развода. Тогда вероятность стать жертвой мошенников из-за решетки будет равна нулю.
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Комментарии
Социум
14 декабря 2018 23:50
Какие виды удалённого обмана процветают сейчас? Разберёмся, чтобы ни вы, ни ваши родные никогда не купились на подобное. Социум
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14 декабря 2018 20:12
В связи со строительством инженерных сетей. Социум
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