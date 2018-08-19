Как в Эрмитаже. В Елисейском дворце хотят завести котов из-за нашествия мышей

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Берже, которая является депутатом партии французского лидера, призывает снять запрет на пребывание домашних хищников в Елисейском дворце и Национальном собрании.— Нам нужны кошки в Елисейском дворце. Некоторые из нас настаивают на этом, поскольку там очень много мышей, как и в Национальном собрании, — заявила она.Мыши и крысы давно являются серьёзной проблемой Парижа, а в декабре 2017 года правительство страны даже позволило завести кошек в зданиях некоторых министерств.Отметим, проблема грызунов уже давно решена таким способом в главном музее Санкт-Петербурга — Эрмитаже. В Северной столице даже есть отдельный праздник — День эрмитажных котов.