Как уберечься от клещей на природе или на даче
28 апреля 2017 18:25
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В этом году в связи с поздней весной клещи «проснулись» гораздо позже. С начала эпидемического сезона в лечебно-профилактические учреждения области по поводу укусов клещами обратились 83 человека, что в 4,6 раза меньше, чем в прошлом году (378 человек).
Где встречаются клещи?
Клещи предпочитают умеренно влажные смешанные леса, обычно сосредотачиваясь вдоль троп, у обочин дорог на траве и низкорослом кустарнике. Также они встречаются в лесопарковых зонах городов, на кладбищах, дачных участках.
Как защититься от клещей?
Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей.
Эффективность защиты многократно увеличится, если обработать одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно).
Клещ присасываются не сразу, некоторое время он ползает, выбирая место укуса. Поэтому каждые 15-20 минут нужно проводить само- и взаимоосмотры, обращая особое внимание на волосистую часть головы, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области.
Что делать, если к Вам присосался клещ?
В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение. Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещами оказывается в хирургических (травматологических) кабинетах поликлиник по месту жительства и круглосуточно в травматологических пунктах лечебно-профилактических учреждений.
Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;
- место укуса после удаления обязательно продезинфицировать раствором йода, спиртом и т. п.
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
- если осталась черная точка (отрыв хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
Что делать с клещом?
Клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Снятых присосавшихся клещей с кусочком влажной ваты или свежей травинкой следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон) и доставить в лабораторию как можно скорее для выполнения исследования. До доставки в лабораторию емкость с клещом следует хранить в холодном месте при температуре плюс 4 – 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.).
Доставить клеща для лабораторного исследования необходимо в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: ул. Митирева 1, тел.: 260-38-21.
Прием клещей осуществляется на 1 этаже в 107 кабинете.
Лаборатория работает с 9.00 до 16.42 в ежедневном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни.
Лицам, пострадавшим от нападения клещей, при наличии направления на исследование от лечебно-профилактического учреждения установленного образца исследование на инфицированность клещей проводитсябесплатно.
Исследование клеща нужно для оценки его опасности и, при необходимости, назначения экстренной профилактики, информирует 63.rospotrebnadzor.ru.
Фото vreditel-stoi.ru
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