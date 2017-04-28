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Новости /  Общество /  Социум  

Как уберечься от клещей на природе или на даче

28 апреля 2017 18:25
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Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей.
Впереди длительные майские праздники, и многие горожане по традиции проведут эти выходные на природе или на даче. Поэтому Управление Роспотребнадзора по Самарской области еще раз напоминает об опасности, которая подстерегает Вас на природе. Одним из главных врагов для дачников и отдыхающих являются клещи – переносчики опасных инфекционных заболеваний. По статистике 14-17% клещей в Самарской области заражены вирусом клещевого энцефалита, 11-13% - являются носителями боррелий – возбудителей иксодового клещевого боррелиоза.

В этом году в связи с поздней весной клещи «проснулись» гораздо позже. С начала эпидемического сезона в лечебно-профилактические учреждения области по поводу укусов клещами обратились 83 человека, что в 4,6 раза меньше, чем в прошлом году (378 человек).

Где встречаются клещи?

Клещи предпочитают умеренно влажные смешанные леса, обычно сосредотачиваясь вдоль троп, у обочин дорог на траве и низкорослом кустарнике. Также они встречаются в лесопарковых зонах городов, на кладбищах, дачных участках.

Как защититься от клещей?

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей.


 

Эффективность защиты многократно увеличится, если обработать одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно).

Клещ присасываются не сразу, некоторое время он ползает, выбирая место укуса. Поэтому каждые 15-20 минут нужно проводить само- и взаимоосмотры, обращая особое внимание на волосистую часть головы, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области.

Что делать, если к Вам присосался клещ?

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение. Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещами оказывается в хирургических (травматологических) кабинетах поликлиник по месту жительства и круглосуточно в травматологических пунктах лечебно-профилактических учреждений.

Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса после удаления обязательно продезинфицировать раствором йода, спиртом и т. п.

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Что делать с клещом?

Клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Снятых присосавшихся клещей с кусочком влажной ваты или свежей травинкой следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон) и доставить в лабораторию как можно скорее для выполнения исследования. До доставки в лабораторию емкость с клещом следует хранить в холодном месте при температуре плюс 4 – 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.).

Доставить клеща для лабораторного исследования необходимо в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: ул. Митирева 1, тел.: 260-38-21.

Прием клещей осуществляется на 1 этаже в 107 кабинете.

Лаборатория работает с 9.00 до 16.42 в ежедневном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни.

Лицам, пострадавшим от нападения клещей, при наличии направления на исследование от лечебно-профилактического учреждения установленного образца исследование на инфицированность клещей проводитсябесплатно.

Исследование клеща нужно для оценки его опасности и, при необходимости, назначения экстренной профилактики, информирует 63.rospotrebnadzor.ru.

Фото    vreditel-stoi.ru













 

 
 
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